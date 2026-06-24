AKP'ye geçen Levent Koç'tan o görüşmeye dair açıklama: Mansur Yavaş 'elimi öpmek istedi' demişti

CHP'den istifa ederek AKP'ye katılan Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Medya Ankara "Başkente Değer Ödülleri" töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Koç, parti değişikliğine ilişkin açıklamalar yaparken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile yaşadığı sürece dair de konuştu.

'MANSUR YAVAŞ BAŞKANIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Koç, tören çıkışında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İki yıl aşkın bir zamandır Haymana'da bir görev yürütüyoruz. Ve Rabbime hamdolsun mahcubiyetsiz bir şekilde yürütme adına da gecemizi gündüzümüze kattık. Bir gün dahi izin almadan bu günlere şehirimizi taşıdık. Niyetimiz şuydu: Haymana çok farklı nimetlere sahip. O nimetlerle de muhakkak ki hak ettiği yere gelmeliydi. Ve bugüne kadar Haymana'ya bu projeleri kazandırmamıza vesile olan, bizlere desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Mansur Yavaş Başkanıma tabii ki çok teşekkür ediyorum. Emeği büyük üzerimizde, gerek siyasi kişiliği ve gerekse Haymana'ya kazandırdıklarıyla."

"ÇOK FARKLI BİRİKMİŞLİKLER OLDU"

Koç, parti değişikliğine ilişkin şunları söyledi:

"Ama tabii ki çok farklı olaylar, çok farklı yaşanmışlıklar, çok farklı birikmişlikler oldu ve birikmişlikler üzerine gerçekten daha fazla devam edebilme durumumuz kalmadı ki biz Mansur Bey'le, Mansur Başkanımızla yola çıkmıştık. Bunların sebeplerini de ayrıca açıklayacağım zaten. Çünkü kamuoyu neyin ne olduğunu maalesef bilmiyor. Bizler de istedik ki şu iki günlük süreçte insanlar bir eteklerindeki taşları döksünler. Fevri davrananlar olacaktır. Farklı açıklamalar yapanlar olacaktır. Ben o arkadaşları da Haymana'ya ve Haymana'ya son iki buçuk yılda kazandırdıklarımıza şahitlik etmek üzere bekliyorum. Bizler dediğim gibi bir gün dahi boş geçirmedik. Bir günü bırakın zamanı bereketlendirme tabirini ortaya koyduk. Ve hamdolsun geldiğimiz noktada dediğim gibi çoğu şeyi başardık. Projelerimizin vaatlerimizin yüzde 89,6'sını gerçekleştirdik. Hamdolsun."

"SÜRECİ MADDE MADDE AÇIKLAYACAĞIZ"

Haymanalıların tepkilerine ilişkin soruya Koç, şu yanıtı verdi:

"Değerli hemşerilerimizden olayları tabii ki bilmeyenler var. Onlardan tabii ki tepkiler olacaktır. Haklı yere olacaktır. Ama dediğim gibi süreci net olarak açıklayacağız. Madde madde açıklayacağız. Birikmişlikler neymiş, bizi bu çizgiye getirenler nelermiş, bunları da kendilerine izah ettiğimizde o hemşerilerimizde alnımızdan öpecektir bizi ondan eminiz."

MANSUR YAVAŞ İLE GÖRÜŞMEDE NE OLDU?

Koç, AKP'ye katılmadan önce Mansur Yavaş ile görüşmesine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Sayın Başkanımla görüşmeye hafta sonu gittik. Sağ olsun Ertan Bey kanalıyla gittik. O çok meşhur 'Elimi öptü' muhabbet öyle değil. Başkanımız zaten elini öptürmez. Kendisini ziyaret ettik. Ziyarette kendisine sadece şunu sordum ben ki en büyük sıkıntı bu, 'Yaklaşık altı aydır ben size ulaşamıyorum. Size benim ilçe başkanım ulaşıyor. Benim meclis üyem gelip iki buçuk saat makamınızda durabiliyor. Ben size neden ulaşamıyorum?' Bu soruya cevap aradım açıkçası. Ama çok farklı bir cevap aldım kendisinden, 'Bakan Bey'e gittiğinden haberdar etmedin' dedi. Oysa ki ben Bakan Bey'e üç gün öncesinde gitmiştim zaten. Cevap o değildi. Çok farklı birikmişlikler var. Tabii ki kırmadan, dökmeden, rencide etmeden, tabii ki haklının hakkını da kendisine vererek gerekli izahatları yapacağız."

"AK PARTİ'YE GEÇMEYECEĞİMİ SÖYLEDİM"

Koç, Yavaş'ın kendisine "İstifa edeceksen açıkla" dediğine dair tartışmalara ise şu yanıtı verdi:

"'Fotoğraf çekelim yayınla' dedi. Fotoğraf da çektirdik. Kendisinin geçip geçmeyeceğime dair zaten öyle bir tereddütü yoktu. Ben de geçmeyeceğimi söyledim. Ama o günkü görüşmede de maalesef işte yarın açıklayacağız inşallah hiçbir şeyin düzelmeyeceğini ve kalemimin bir yıl öncesinden kırılmış olduğuna tanıklık ettim. Kırılan kalem tekrar doğrulmaz. Tekrar doğrulmaz ama bizim çok işimiz var. Hayman'ın çok işi var. İlçe insanımın beklentisinin çok işi var. Her şeyden önce Ankaralıların beklentisi var. Çünkü hep dediğim gibi her dış ilçenin farklı dinamiği var ve biz o dış ilçeleri o dinamikler üzerine inşa etmek üzere görev verilmiş şehrin eminleri olarak üzerimize ne düşüyorsa yapacağız."

BAKAN KURUM ZİYARETİ

Koç, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaretine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Bakan Kurum'a Yakup Başkanımız ile beraber gitmedik tesadüf orada karşılaştık. Takdir tabii ki kendilerinin ama asla bu konuda bir görüşmemiz de olmadı. Tamamen tesadüf. Biz gittik bir 10 dakika bekledik orada. 10 dakika sonra bir baktık Yakup Başkanımız geldi. Kendisiyle selamlaştık. Ben içeri girdim. Ardından o girdi."

NE OLMUŞTU?

Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifa ederek AKP'ye katılmıştı. Koç'un istifası ve parti değişikliği tepki çekmiş, özellikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile yaptıkları görüşmenin detayları merak konusu olmuştu.