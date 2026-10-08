Maltepe'deki facia geliyorum demiş! Bina çatlakmış sesler duyulmuş

Maltepe’de çöken binada arama kurtarma çalışmaları sürerken, 11 kişi enkazdan çıkarıldı. 3 kişinin hala enkaz altında olduğu bildirilirken, 1 kişinin de hayatını kaybettiği açıklandı. Çöken binadan kurtarılan Tolga Gürpınar, yaşadıklarını olay yerinde gazetecilere anlattı. Gürpınar, binanın çatlak olduğunu ve komşularının da 'çatır çutur' sesler duyduğunu aktardı.

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, binada en az iki katın kaçak olduğunu açıklamıştı.

"DEPREM OLUYOR ZANNETTİK"

Binanın 5’inci katında olduğunu söyleyen Gürpınar, olayın sabah saatlerinde meydana geldiğini belirtti.

Gürpınar, “Her şey sabaha karşı saat 6 civarında oldu. Büyük bir gürültüyle her şey oldu bitti. Biz de neler olduğunu anlamadık, ilk başta deprem oluyor zannettik” dedi.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede olay yerine geldiğini anlatan Gürpınar, kendilerinin pencereden tahliye edildiğini söyledi.

Gürpınar, binadan nasıl çıktıklarına ilişkin soruya, “İtfaiye ekiplerinin çıkarmış olduğu mobil asansör vesilesiyle çıktık. Yani kapılar şeyin etkisiyle kapandı, dolayısıyla merdivenleri kullanamadık” yanıtını verdi.

Üst katlardaki komşularını gördüğünü belirten Gürpınar, ciddi yaralanma görmediğini ancak alt katlardakilerin durumunu bilmediklerini söyledi.

"KENTSEL DÖNÜŞÜME NİYETLENMİŞTİK"

Binanın daha önceki durumuna ilişkin konuşan Gürpınar, yapının eski olduğunu belirtti. Gürpınar, komşularıyla birlikte kentsel dönüşüm için girişimde bulunduklarını ancak sürecin tamamlanmadığını söyledi.

Gürpınar, “Biz bütün komşularca zaten niyetlenmiştik kentsel dönüşüm şeyiyle, ‘Yarısı Bizden’ kampanyası da vardı. Ama iş orada kaldı. Kontrata bağlamadık ama müteahhitlerle görüşmüştük” dedi.

Evde yalnız olduğunu söyleyen Gürpınar, “Eşim ve kızım evde değildi çok şükür. Ben tektim evde” ifadelerini kullandı.

KOLON İDDİALARINA YANIT

Binanın alt katındaki iş yerinde kolon kesilip kesilmediğine ilişkin soruya da yanıt veren Gürpınar, bu konuda yorum yapmak istemediğini söyledi.

Gürpınar, “Bu husus hukuki bir konu. Bir yorum yapmak istemiyorum. Uzmanlarımız inceleyeceklerdir, gereğini yapacaklardır. Ama şahit olmadığım bir şeye böyle ağır bir itham altında bırakamam kimseyi” dedi.

Binada çatlaklar olduğunu belirten Gürpınar, bazı komşuların çökmeden önce küçük sesler duyduğunu söyledi. Gürpınar, şunları ifade etti:

"Ya binamız çatlaktı... Bu arada ufak tefek çatır çutur ses duyduğunu söylüyor bazı kurtulan komşularımız. Ama bunlar tabii benim şahsen dikkatimi çekmedi. Çekmiş olsaydı zaten girmezdim eve. Ama kolon kesmeyle ilgili bir bilgim yok. Hassas bir konu, yorum yapmam doğru olmaz."