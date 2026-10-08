Son Dakika | Maltepe'de çöken binanın iki katı kaçak çıktı

İstanbul Maltepe’de sabah saatlerinde 7 katlı bir bina çöktü. Enkazda 7 kişinin olduğu öğrenilirken, 4 kişiyle irtibat kuruldu. Halk TV’de Deniz Bayramoğlu’nun programına bağlanan Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, binada onaylı projeye aykırı kaçak katlar bulunduğunu açıkladı.

ARŞİV İNCELEMESİ İLE KAÇAK KATLAR TESPİT EDİLDİ

Köymen, binanın yan yatması nedeniyle ekiplerin çok dikkatli çalıştığını söyledi. Enkaz altında olduğu tahmin edilen 7 kişi için çalışmaların sürdüğünü belirten Köymen, “Bina yan yattığı için tabii kurtarma çalışmalarında bir miktar riskimiz var. Dolayısıyla çok dikkatli bir çalışma yapılıyor burada” dedi.

Binanın 1987 yılında yapıldığını belirten Köymen, sabah saatlerinde belediye arşivinde inceleme yapıldığını söyledi. Köymen, “Orada gördüğümüz şey, binanın üzerinde kaçak katların olduğu” ifadelerini kullandı.

Kaçak kat sayısına ilişkin konuşan Köymen, “Şimdi yanlış bir şey söylemeyeyim ama iki kat civarı görünüyor şey, üzerine ilave. İki veya üç kat olabilir, olabilir. Yanlış bir şey söylemeyeyim” dedi.

Köymen, kaçak katların yapı güvenliği açısından büyük risk oluşturduğunu vurguladı. Onaylı projeye aykırı ilave katlarda statik hesapların buna göre yapılmadığını belirten Köymen, binada kullanıcı kaynaklı müdahalelerin de ihtimal dahilinde olduğunu ancak şu aşamada kesin değerlendirme yapılamayacağını söyledi.

Köymen, “Ama belli ki bina taşıyıcısıyla ilgili çok büyük bir zayıflama var ve bina hani diğer katların üzerine oturdu. Bu, binanın taşıma kapasitesini artık taşımadığını, binayı gösteren net bir durum” diye konuştu.