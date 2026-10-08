Son dakika | İstanbul Valiliği'nden Maltepe'de çöken bina için açıklama
Son dakika... İstanbul Valiliği, sabah saatlerinde Maltepe'de kendiliğinden çöken ve mahsur kalan vatandaşların olduğu bina hakkında açıklama yaptı.
"08.10.2026 Perşembe günü saat 05.40 sıralarında Maltepe İlçesi Cevizli Mahallesi Doğu sokakta bulunan 7 katlı binanın üç katında çökme meydana gelmiştir. Olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edilmiştir."
İSTANBUL VALİSİ AÇIKLADI: ENKAZDA 7 KİŞİ VAR
"1987 yılında yapılmış, zemin artı 6 katlı bir bina. Zemin dükkân, 6 katta da daire olarak kullanılıyor; toplam 12 daire var.
KAYITLARA GÖRE BİNADA 33 KİŞİ YAŞIYOR
Nüfus sistemindeki kayıtlara göre toplam yaşayan kişi sayısı 33 kişi.
Dairelerden zemin artı iki kattaki 4 daire çökme neticesinde zarar görmüş. Bunun neticesinde bizdeki kayıtlara göre 4 dairede toplam 14 kişi kayıtlı olarak görülüyor. Fakat bazen misafir olarak gelen hemşehrilerimiz olabiliyor, bazen de dairede yaşayıp dışarıda bulunan hemşehrilerimiz olabiliyor.
12 KİŞİDEN 5'İ KURTULDU: 7 KİŞİ ENKAZ ALTINDA
Şu ana kadar 14 dairede yaşayanlardan 2 kişinin memlekette olduğunu tespit ettik. Kalan 12 kişinin 5 kişisi kurtuldu, çıkarıldı.
4 KİŞİ İLE TEMAS SAĞLANDI
7 kişinin de 4 tanesiyle temas sağlandı, şu an çalışmalar devam ediyor. 3 kişinin de arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Bundan sonraki süreçte binanın yıkım sebebi ve benzeri işler hem adli olarak hem idari olarak takip edilecek."