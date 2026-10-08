Son dakika | İstanbul Valiliği'nden Maltepe'de çöken bina için açıklama

"08.10.2026 Perşembe günü saat 05.40 sıralarında Maltepe İlçesi Cevizli Mahallesi Doğu sokakta bulunan 7 katlı binanın üç katında çökme meydana gelmiştir. Olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edilmiştir."

İSTANBUL VALİSİ AÇIKLADI: ENKAZDA 7 KİŞİ VAR

"1987 yılında yapılmış, zemin artı 6 katlı bir bina. Zemin dükkân, 6 katta da daire olarak kullanılıyor; toplam 12 daire var.

KAYITLARA GÖRE BİNADA 33 KİŞİ YAŞIYOR

Nüfus sistemindeki kayıtlara göre toplam yaşayan kişi sayısı 33 kişi.

Dairelerden zemin artı iki kattaki 4 daire çökme neticesinde zarar görmüş. Bunun neticesinde bizdeki kayıtlara göre 4 dairede toplam 14 kişi kayıtlı olarak görülüyor. Fakat bazen misafir olarak gelen hemşehrilerimiz olabiliyor, bazen de dairede yaşayıp dışarıda bulunan hemşehrilerimiz olabiliyor.

12 KİŞİDEN 5'İ KURTULDU: 7 KİŞİ ENKAZ ALTINDA

Şu ana kadar 14 dairede yaşayanlardan 2 kişinin memlekette olduğunu tespit ettik. Kalan 12 kişinin 5 kişisi kurtuldu, çıkarıldı.

4 KİŞİ İLE TEMAS SAĞLANDI

7 kişinin de 4 tanesiyle temas sağlandı, şu an çalışmalar devam ediyor. 3 kişinin de arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bundan sonraki süreçte binanın yıkım sebebi ve benzeri işler hem adli olarak hem idari olarak takip edilecek."