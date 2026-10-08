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Malatya'da kanlı randevu! Bir kadın silahla 2 kadını vurup kaçtı

Malatya'da aralarında husumet bulunan kadınların buluşması kanlı bitti. Şüpheli Z.Y., tartışma sırasında Ç.K.'yi tabancayla yaraladıktan sonra, yanında götürdüğü G.T.'yi de başka bir mahallede silahla vurdu.

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Malatya'da kanlı randevu! Bir kadın silahla 2 kadını vurup kaçtı
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde gece saatlerinde husumetli kadınlar arasında çıkan silahlı kavga kanlı bitti. Aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen G.T., Ç.K. ve Z.Y. isimli kadınlar konuşmak üzere Zafer Mahallesi'nde bir araya geldi.

Malatya'da kanlı randevu! Bir kadın silahla 2 kadını vurup kaçtı - Resim : 1

Taraflar arasında kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, Z.Y. yanındaki tabancayla Ç.K.'yi ateş ederek yaraladı.

Olay yerinden kaçan Z.Y., yanında götürdüğü G.T.'yi de Orduzu Mahallesi'ne götürerek burada silahla vurdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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Yaralı iki kadın, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Malatya'da kanlı randevu! Bir kadın silahla 2 kadını vurup kaçtı - Resim : 3

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli Z.Y.'yi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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