Malatya'da kanlı randevu! Bir kadın silahla 2 kadını vurup kaçtı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde gece saatlerinde husumetli kadınlar arasında çıkan silahlı kavga kanlı bitti. Aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen G.T., Ç.K. ve Z.Y. isimli kadınlar konuşmak üzere Zafer Mahallesi'nde bir araya geldi.

Taraflar arasında kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, Z.Y. yanındaki tabancayla Ç.K.'yi ateş ederek yaraladı.

Olay yerinden kaçan Z.Y., yanında götürdüğü G.T.'yi de Orduzu Mahallesi'ne götürerek burada silahla vurdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı iki kadın, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli Z.Y.'yi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. (DHA)