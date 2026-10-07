Eylül ayında acı bilanço: En az 28 kadın, erkekler tarafından katledildi

Türkiye'de kadına yönelik şiddet her geçen gün artmaya devam ederken Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP), eylül ayına ilişkin erkek şiddeti raporunu kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre, bir ay içinde en az 28 kadın hayattan koparılırken, 19 kadın ise şüpheli şekilde yaşamını yitirdi.

KCDP'nin eylül raporu, kadınların en çok hayatlarındaki yakın erkekler tarafından katledildiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Rapora göre, öldürülen 28 kadından 5'i evli olduğu erkek, 3'ü birlikte olduğu erkek, 2'si babası, 2'si tanıdığı biri, 1'i oğlu, 1'i kardeşi, 1'i boşandığı erkek, 1'i eskiden birlikte olduğu erkek, 1'i akrabası ve 1'i de eski damadı tarafından öldürüldü. 4 kadının ise faille yakınlık derecesi tespit edilemedi.

Raporda, kadınların en güvende olması gereken yerlerde, özellikle evlerinde hedef alındığı vurgulandı. Öldürülen kadınların yüzde 50'sinin evde katledildiği kaydedilirken, mekanlara göre dağılım raporda şu şekilde yer aldı: Kadınların 4'ü evde, 6'sı sokakta, 2'si iş yerinde, 1'i arabada, 1'i arazide ve 1'i diğer kamusal alanlarda hayatını kaybetti. 3 kadının nerede öldürüldüğü ise belirlenemedi.

Şiddet vakalarında en çok ateşli silahların kullanıldığı belirtilen rapora göre, katledilen kadınların 15'i ateşli silahla, 7'si kesici aletle, 2'si boğularak ve 1'i darp edilerek öldürüldü.