Mahkeme emsal olacak İkizköy kararını açıkladı

Muğla'nın Milas ilçesinde, Yeniköy-Kemerköy Termik Santralı'nın maden sahasını genişletmek amacıyla İkizköy'deki Akbelen Ormanları çevresinde bulunan 679 parseli kapsayan acele kamulaştırma sürecine ilişkin davalarda yerel mahkemeden emsal niteliğinde bir karar çıktı.

"BEKLETİCİ MESELE" DEDİ DANIŞTAY'I İŞARET ETTİ

Cumhuriyet'ten Yusuf Körükmez'in haberine göre Milas 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, mülkiyet hakkını doğrudan etkileyecek el koyma ve bedel tespiti davalarının tamamını "bekletici mesele" yaparak durdurdu. Mahkeme, Danıştay'da devam eden iptal davalarının kesinleşmesinin beklenmesine karar verdi.

Köylülerin avukatları Arif Ali Cangı ve İpek Sarıca tarafından yapılan açıklamada, mahkemenin tüm parsellere ilişkin el koyma ve değer tespiti dosyalarında, Danıştay 6. Dairesi'nde görülen iptal davalarının sonucunu bekletici mesele yaptığı belirtildi.

Açıklamada, mahkemenin yalnızca Danıştay'da dava açılmış olmasını değil, iptal davalarının kesinleşmesini hukuki bir ön sorun olarak kabul ettiği vurgulandı. Böylece acele kamulaştırma dosyalarının akıbetinin, Danıştay'ın vereceği kesin karara bağlandığı ifade edildi.

Kararın dayanağının ise Anayasa Mahkemesi'nin 25 Aralık 2024 tarihli iptal kararı olduğu belirtilerek, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesindeki, idari yargıda açılan iptal davalarının acele kamulaştırma dosyalarına etkisini ortadan kaldıran düzenlemenin Anayasa'ya aykırı bulunarak iptal edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, bu iptal kararının ardından idari işlemin hukuka uygunluğu yargı önünde tartışılırken aynı işleme dayanılarak yürütülen acele kamulaştırma davalarının bağımsız şekilde sürdürülemeyeceği, mülkiyet hakkına geri dönülmez müdahalelerin önüne anayasal güvence getirildiği ifade edildi.

MAHKEME EMSAL OLACAK İKİZKÖY KARARINI AÇIKLADI

Avukatlar, Milas 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararında Anayasa Mahkemesi'nin değerlendirmesini esas aldığını belirterek, Danıştay'da açılan iptal davalarının acele kamulaştırma dosyalarının hukuki dayanağını doğrudan etkilediğinin kabul edildiğini kaydetti.

Açıklamada, Danıştay 6. Dairesi'nin acele kamulaştırma kararına ilişkin verdiği yürütmeyi durdurma kararının da dikkate alındığı, bu nedenle iptal davaları kesinleşinceye kadar acele kamulaştırma dosyalarında yargılamanın sürdürülmesinin hukuken mümkün görülmediği ifade edildi.

Kararın yalnızca Milas'taki dosyalarla sınırlı olmadığı belirtilen açıklamada, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının acele kamulaştırma davalarına nasıl uygulanacağını ortaya koyan ve benzer uyuşmazlıklar açısından yol gösterici nitelik taşıyan önemli bir hukuki kazanım olduğu vurgulandı.

Avukatlar, ilk kez bir mahkemenin Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı ile Danıştay'da devam eden iptal davalarını birlikte değerlendirerek acele kamulaştırma dosyalarının bekletilmesine karar verdiğini belirterek, kararın mülkiyet hakkının korunması, hukuk devleti ilkesi ve idarenin yargısal denetiminin etkinliği açısından emsal oluşturabilecek nitelikte olduğunu ifade etti.