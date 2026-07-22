CHP'li Yavuzyılmaz'dan Akkuyu tepkisi: Santral yaptırmak değil ülkeyi soydurmak

TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya çıkarılmasını da içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor. Kanun teklifinin 1'inci maddesi üzerinde söz alan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilişkin düzenlemeleri eleştirdi.

9,8 MİLYAR DOLARLIK TEŞVİK

Yavuzyılmaz, AKP'nin Akkuyu'da Rusya'ya sağladığı teşviklerin dolar tutarının 9 milyar 819 milyon dolar olduğunu savunarak, yeni düzenlemeyle damga vergisinin kaldırıldığını, inşaat, malzeme ve teçhizatta KDV istisnası getirildiğini belirtti. Yavuzyılmaz, bu teşviklerin Türkiye'ye yaklaşık 5 milyar dolarlık ek vergi yükü getireceğini öne sürdü.

"KOZMİK DERECEDE GİZLİ BELGELER"

Yavuzyılmaz, Akkuyu Nükleer AŞ'nin "kozmik derecede gizli" yeminli mali müşavir raporuna atıfta bulunarak, santralin işletme ömrü boyunca Rusya'nın elde etmeyi planladığı toplam gelirin 478 milyar dolar olduğunu, yıllık ortalama tutarın 7 milyar dolara karşılık geldiğini söyledi.

"TÜRKİYE'NİN ORTAKLIK PAYI SIFIR"

Santralin yönetim kurulunda dört Rus, bir Fransız üye bulunduğunu, Türk üye sayısının sıfır olduğunu belirten Yavuzyılmaz, "Türkiye'nin Akkuyu'daki ortaklık payı yüzde 0. Yani Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin yüzde 100'ü Rusya'ya ait. Bu santral Türkiye'de, Mersin'de. Bu ticaretin adı, Türkiye'nin içindeki bir nükleer santralden yüz yıl boyunca ithalat yapmaktır" dedi.

"SÖZLEŞME 2010'DA İMZALANDI, TEŞVİKLER SONRA VERİLDİ"

Yavuzyılmaz, sözleşmenin 2010'da imzalandığını, teşviklerin ise 2012'den itibaren verilmeye başlandığını belirterek, "Rusya'yla yapılan sözleşmenin şartları 2010 yılında belirlendi ve imzalandı, AKP sözleşmede olmayan bu teşvikleri 2012 yılından itibaren Rusya'ya vermeye başladı" dedi.

"ÜLKEYİ SOYDURMAK"

CHP'li vekil, santralin ömrü, işletme süresi ve söküm süresi dahil toplam yüz yıl olduğunu, Türkiye'yi 2125 yılına kadar Rusya'ya bağımlı hale getirdiğini savunarak, "Sizin bu yaptığınız nükleer santral yaptırmak değil, ülkeyi soydurmaktır" ifadesini kullandı. Yavuzyılmaz, eğer bu uygulama bir ihalede yapılmış olsaydı adının ihaleye fesat karıştırmak olacağını da sözlerine ekledi.

(ANKA)