42 gün cezaevinde kalmıştı: Akbelen direnişçisi Esra Işık'a hapis cezası
Akbelen direnişinin simge isimlerinden biri olan Esra Işık hakkında, "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verilerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.
Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı çevresinde bulunan 679 parselin acele kamulaştırılmasına karşı düzenlenen eylemlerin simge isimlerinden, İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık'ın kızı Esra Işık hakim karşısına çıktı.
Işık'ın Milas 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasına avukatlarının yanı sıra çevre örgütleri ile köylüler de katıldı.
ESRA IŞIK'A PARA VE HAPİS CEZASI
Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Akbelen direnişinin simge isimlerinden Esra Işık'ın karar duruşmasında mahkeme, Işık'a "hakaret" suçundan adli para cezası, "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan ise 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.
Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilirken, Işık’ın kararı istinafa taşıyacağı bildirildi.
NE OLMUŞTU?
"Görevi yaptırmamak için direnme" suçlamasıyla 42 gün cezaevinde kalan Esra Işık, Danıştay 6. Dairesi’nin acele kamulaştırma kararlarının yürütmesini durdurmasının ardından, 11 Mayıs’ta yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.
Işık hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı daha sonra kaldırılmıştı.