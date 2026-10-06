Lal Denizli'nin butlancıya "irade" cevabı sosyal medyaya damga vurdu: Atanmış ilçe başkanına bak sen!

Çeşme Belediyesi'nin ekim ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Lal Denizli'nin başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya, Denizli ile butlancı CHP Çeşme İlçe Başkanı Eda Tavaz arasında yaşanan sözlü tartışma damga vurdu.

Butlan CHP'sinden istifa ederek YENİ Parti'ye geçen Lal Denizli'ye Kemal Kılıçdaroğlu'nun atadığı Eda Tavaz, "CHP sayesinde o koltuktasınız" eleştirisinde bulundu.

Bu sözlerin ardından Denizli'nin yanıtı sert oldu. Tavaz'ın CHP ilçe başkanlığı görevine atamayla geldiğini vurgulayan Denizli, seçilmiş bir belediye başkanıyla nasıl konuşulması gerektiğinin öğrenilmesi gerektiğini söyledi.

"AĞZINI YERİM"

Denizli, tartışma sırasında Tavaz'a, "Atanmış ilçe başkanına bak sen. Ay senin ağzını yerim ben" ifadeleriyle karşılık verdi.

Sözlerini sürdüren Denizli, Tavaz'ın tutumunu demokrasi üzerinden de eleştirerek "mutlak butlan" kararını hatırlattı. Denizli, "Atatürk'ün ilke ve inkılaplarıyla kurduğu ve bugünlere kadar alın terimizle getirdiğimiz partiye çökenlersiniz" dedi.

Lal Denizli şunları söyledi:

"Ay senin ağzını yerim ben. Atanmış ilçe başkanına bak sen. Hadi güzelim. Hadi güzelim. Bakın siz öncelikle bir atanmış olarak bir seçilmişle nasıl konuşacağınızı öğreneceksiniz. Demokrasi sizin kodunuz da olmayabilir. Çünkü butlan CHP'sinin partimizi dönüştürdüğü hal sizin gibi atanmışlar çukuruna dönüşmektir.

Anladınız mı hanımefendi? Siz Atatürk'ün ilke ve inkılaplarıyla kurduğu ve bugünlere kadar alın terimizle getirdiğimiz partiye çökenlersiniz. Bunun utancıyla da yaşayacaksınız. Bunun da cevabını size millet verecek."