AKP, İBB için Başkanvekillerini bile belirlemiş!

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "ahmak davası" kapsamında verilen cezanın Yargıtay tarafından onanması durumunda siyasi yasak ihtimali gündeme gelirken, olası bir başkan vekilliği seçimi için AKP kanadında şimdiden isimler ve stratejiler konuşulmaya başlandı.

Yargıtay'ın kararına kilitlenen süreçte, İBB Başkan Vekilliği için AKP'den dört belediye başkanının adı geçiyor. Odatv'nin haberine göre kulislerde konuşulan bu isimler arasında Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy yer alıyor.

Öte yandan, parti içindeki dengelere dair iddialar da dikkat çekiyor. Gelen kulis bilgilerine göre İsmet Yıldırım, Tevfik Göksu ve Ömer Arısoy'un, diğer potansiyel aday Ergün Turan'ı dışarıda bırakarak kendi aralarında üçlü bir hareket tarzı belirledikleri öne sürülüyor.

MECLİS ARİTMETİĞİ DEĞİŞTİ

İmamoğlu hakkındaki hukuki sürecin yanı sıra, İBB Meclisi'ndeki sandalye dağılımında yaşanan değişimler de dengeleri etkiliyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP mecliste 186 üyeyle çoğunluğu elinde bulundururken, soruşturmalar, davalar, istifalar, parti değiştirmeler bu tabloyu dönüştürdü.

CHP'nin meclisteki üye sayısı 154'e gerilerken, Cumhur İttifakı'nın üye sayısı 142'ye yükseldi.

Ayrıca ilçe belediyelerinde de hareketlilik yaşandı; seçimlerde CHP'nin yönettiği ilçe sayısı 18'e düşerken AKP 19 ilçenin yönetimine sahip oldu, bazı belediyelere ise kayyum atandı. Kulislerde, CHP'den olası 8 meclis üyesinin daha parti değiştirmesi durumunda meclisteki çoğunluğun Cumhur İttifakı'na geçebileceği ihtimali de dile getiriliyor.