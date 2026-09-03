Komşularına terör estiren Hafize Gaye Erkan'ın oğluna yaptığı aşırı görgüsüz doğum günü partisi kameralarda

Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Bodrum'da 1,3 milyon euroya satın aldığı villayla ilgili skandallara bir yenisi daha eklendi. Komşularının şikayet ettiği Erkan'ın, oğlunun doğum günü için sitede düzenlediği kutlamaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde doğum günü kutlaması için alanın çok sayıda balonla süslendiği ve bir bando ekibinin getirildiği görülüyor. Bando ekibinin uzun süre müzik yaptığı anlara ilişkin görüntülerde, kutlamaya çok sayıda kişinin katıldığı dikkat çekiyor.

Kutlamanın, sitenin ortak kullanım alanlarında gerçekleştirildiği ve bu alanların misafirlerle dolduğu görülüyor.

NE OLMUŞTU?

Çağdaş Turgut Reis Tatil Evleri Sitesi yönetimi, Erkan'a 28 Ağustos 2026'da noter aracılığıyla ihtar göndererek ortak alanların kullanımı, site personeline yönelik tutumu ve komşuluk ilişkileri konusunda çok sayıda şikayeti sıraladı. İhtarnamede, uyarılara rağmen eylemlerin sürmesi halinde Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 25. maddesi kapsamında villanın mülkiyetinin devri için dava açılabileceği belirtildi.

Şikayetler arasında; ortak kullanımdaki buggy araçlarının uzun sürelerle şahsi kullanılması, sahil yürüyüş yoluna "özel mülktür, girilmez" tabelaları asılması, ortak sahil alanına izinsiz platform kurulması ve komşu villaların bahçeleriyle ortak alanları gören geniş açılı kameralar takılması yer alıyor.

Ayrıca otopark düzenine müdahale edildiği, otel misafirleriyle tartışmalar yaşandığı, mutfak çalışanlarına özel yemek konusunda baskı yapıldığı ve site personelinin özel işler için kullanıldığı iddia ediliyor. Yönetim, kendisine özel ayrıcalık tanınmadığında çalışanlar üzerinde baskı kurulduğunu ve bazı site sakinlerinin de kurumlara şikayet edilmekle tehdit edildiğini öne sürüyor.

Konu savcılık şikayetlerine de taşındı. Site yönetimi personelinden 7 kişinin Erkan hakkında hakaret, tehdit ve şiddet iddialarıyla suç duyurusunda bulundu.

Site müdürü Ertuğrul Kara, 18 Ağustos'taki bir görüşmede Erkan'ın kendisine "Dua et babam uyuyor, yoksa silahını çekip hepinizi vururdu, seni içeri attıracağım" şeklinde tehditte bulunduğunu iddia etti.

Swissotel Resort Bodrum Beach Genel Müdürü İlker Ali Şen de Erkan'ın "Ben Maliye Bakanı olacağım, İçişleri Bakanı olacağım, sizi attırırım, sürdürürüm' şeklinde sözler söyleyerek tehdit ettiğini belirtti.