Hafize Gaye Erkan ünlü sitenin müdürünü 'Vurulursun' diye tehdit etti iddiası! "Bakan olacağım attırırım sizi"

Bodrum'daki komşularının hayatını cehenneme çevirdiği iddia edilen Hafize Gaye Erkan hakkında skandalların ardı arkası kesilmiyor. Kaldığı villadan atılması için komşuları harekete geçerken lüks sitenin müdürü ve sitenin bağlı olduğu Swissotel Resort Bodrum Beach Oteli'nin genel müdürü Erkan'ı ve babasını savcılığa şikayet etti.

Site Müdürü Ertuğrul Kara, Erkan’ın kendisini ölümle tehdit ettiğini öne sürdü. Kara, "Fakat kendisi bana ‘dua et babam uyuyor, yoksa silahını çekip hepinizi vururdu, seni içeri attıracağım’ diyerek beni tehdit etti. " dedi. Otel Genel Müdürü İlker Ali Şen ise Erkan’ın çalışanlarına, “Ben Maliye Bakanı olacağım, İçişleri Bakanı olacağım, sizi attırırım, sürdürürüm” dediğini iddia etti. Erkan'ın Merkez Bankası başkanlığı döneminde babasının gelip genel müdürlere emir verdiği iddia edilmişti.

Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile babası Erol Erkan hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. İfadelerde tehdit, taciz ve ortak alanlara müdahale iddiaları yer aldı.

Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve babası Erol Erkan hakkında savcılığa şikâyette bulunuldu. Suç duyurularını Çağdaş Turgut Reis Tatil Evleri Site Müdürü Ertuğrul Kara ile Swissotel Resort Bodrum Beach Otel Genel Müdürü İlker Ali Şen yaptı.

Şen, Erkan ailesinin otel çalışanlarını ve müşterilerini rahatsız ettiğini öne sürdü. Kara ise ortak alanların kullanımına ilişkin yaşanan tartışmada tehdit edildiğini iddia etti.

"MALİYE BAKANI OLUP ATTIRACAĞIM SİZİ"

Swissotel Resort Bodrum Beach Otel Genel Müdürü İlker Ali Şen, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadede şu iddialarda bulundu:

“Turgut Reis Mahallesinde bulunan Swissotel Resort Bodrum Beach Otel'de Genel Müdür olarak çalışmaktayım. Otelimizin bulunduğu kampüs içerisinde aynı zamanda 72 tane villanın bulunduğu site vardır. Sitenin 1 no’lu villasında oturan Erol Erkan ve kızı Hafize Gaye Erkan isimli şahıslar, site sakinleri ile personeline ve otel misafirlerine yönelik sözlü ve fiziksel müdahalede bulunarak taciz etmektedir, bu şahıslar müşterilerimize, çalışan personelimize hakaret ve tehdit içeren sözler söyleyerek otelimize zarar vermektedir.

Şikâyet dilekçemin ekinde personelimden bana gelen şikâyet dilekçeleri vardır, çalışan personelime ‘Ben Maliye Bakanı olacağım, İçişleri Bakanı olacağım, sizi attırırım, sürdürürüm’ şeklinde sözler söyleyerek tehdit etmektedir… Ayrıca otele ait misafirlere ait kedi, köpek gibi hayvanlarına karışıyor, Özel güvenlik personelimize sürekli kendi güvenliğiymiş gibi davranarak onlara emir talimat vermeye çalışıyor.

Otel müşterilerinin önünü keserek telefonla videoya çekiyor; "Sen kimsin, neden geldin?" gibi soralar sorarak taciz ediyor, otele ait şezlong üzerine "10 dakika içinde döneceğim, eğer dönmemişsem bu yazıyı bir daha oku" şeklinde yazılar bırakıyor, bu yazıları genelde babası Erol Erkan yazıp bırakıyor. Bizi turistlere ve müşterilerimize rezil ettiler…

Hafize Gaye Erkan isimli şahıs, sabah, öğlen ve akşam öğünlerinde oğluna özel yemek yapılıp villasına teslim edilmesini istiyor… Otel müşterilerini, çalışan personelimi ve beni rahatsız eden, ortak kullanım alanlarını işgal eden Erol Erkan ve Hafize Gaye Erkan isimli şahıslardan şikâyetçiyim.”

ORTAK ALANLARA KAMERA YERLEŞTİRİLDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Çağdaş Turgut Reis Tatil Evleri Sitesi’nde üç yıldır müdürlük yapan Ertuğrul Kara da ifadesinde, sitenin ortak alanlarına yönetimin bilgisi dışında kamera ve tabela yerleştirildiğini iddia etti.

Ekonomim’den Sadi Özdemir’in haberine göre, Kara’nın savcılık ifadesi şöyle:

“Erol Erkan ve Hafize Gaye Erkan sitenin ortak alanına ait olan geçiş yolu, sahil yolu, iskeleler ve bahçe kısımları vs. alanlara kamera yerleştirmiştir. Bu kameralar bildiğim kadarıyla yüz tanıma ve fotoğraf çekme özelliğine sahiptir…

Ayrıca site yönetiminin bilgisi ve rızası dışında ‘özel mülktür, izinsiz girilmez’ şeklinde yazılı tabelalar sitenin ortak alanına muhtelif yerlere yapıştırmışlardır. Ben bu tabelaları yönetimin ortak kararı ile sökmeye çalıştım ancak Erol Erkan ve Hafize Gaye Erkan beni ittirdiler. Ben buna ilişkin darp raporu almadım. Fakat kamera kayıtlarında bu olay görülecektir…

Site çalışan görevli personellere sadece özel kendilerine hizmet etmesini istemektedirler. Site görevlilerine bu yönde baskı ve mobing uygulamaktadırlar…

Hafize Gaye Erkan ile sitenin ortak alanı kullanımı ve personelin kendi özel işlerinde kullanılması konusunu 18/08/2026 günü kendisi ile konuştum. Fakat kendisi bana ‘dua et babam uyuyor, yoksa silahını çekip hepinizi vururdu, seni içeri attıracağım’ diyerek beni tehdit etti. Bu esnada ofisteydik. İkimiz dışında kimse yoktu…

Çağdaş Turgut Reis Tatil Evleri Site Yönetimi adına sitenin huzur ve sükununu bozan ve beni tehdit eden Erol Erkan ve Hafize Gaye Erkan isimli şahıslardan davacı ve şikayetçiyiz.”

BABASI İÇİN 'GENEL MÜDÜRLERE BİLE EMİR VERİYOR' DENİLMİŞTİ

Hafize Gaye Erkan’ın Merkez Bankası Başkanlığı döneminde babası Erol Erkan’ın kurumda yetki kullandığı yönünde de iddialar gündeme gelmişti. Bankanın başkanlık katında protokol görevlisi olarak çalışan Büşra Bozkurt, Erol Erkan’ın talimatıyla işten çıkarıldığını öne sürerek CİMER’e başvurdu.

Bozkurt, Erol Erkan’a bankada oda, koruma ve makam aracı tahsis edildiğini iddia etti. Erol Erkan’ın işe alım, işten çıkarma ve tayin süreçlerinde etkili olduğunu savunan Bozkurt, “Genel müdürlere bile emir veriyor” ifadelerini kullandı. Erol Erkan’ın, kızı ABD’deyken makam aracıyla bankaya gelerek denetim yaptığı da öne sürüldü.

Hafize Gaye Erkan ise aynı gün yaptığı açıklamada iddiaları reddetti. Haberlerin kendisini, ailesini ve Merkez Bankası’nı hedef aldığını savunan Erkan, bunların gerçeklerle bağdaşmadığını belirterek yasal yollara başvuracağını açıkladı.

Erkan, yaklaşık iki hafta sonra, 2 Şubat 2024’te istifa etti. Açıklamasında kendisine yönelik bir “itibar suikastı kampanyası” yürütüldüğünü savundu.

SİTE YÖNETİMİNDEN “VİLLANIN DEVRİ” UYARISI

Hafize Gaye Erkan hakkında Bodrum’daki Çağdaş Turgut Reis Tatil Evleri Sitesi yönetimine çok sayıda şikâyet iletildi. Yönetim, 28 Ağustos 2026’da Erkan’a noter aracılığıyla ihtarname gönderdi.

İhtarnamede Erkan’ın ortak servis araçlarını uzun süre kullandığı, sahildeki ortak alanları kapattığı ve izinsiz platform kurduğu öne sürüldü. Geniş açılı kameralarla komşu villaların bahçelerini kaydettiği, ailesinin araçları için özel park yeri istediği ve otel misafirleriyle tartıştığı da iddia edildi.

Erkan’ın çalışanlardan menü dışı yemek istediği, site personelini özel işlerinde çalıştırdığı ve talepleri karşılanmadığında baskı yaptığı savunuldu. Site yönetimi, şikâyet konusu davranışların sürmesi halinde Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında villanın devri için dava açılabileceğini bildirdi. Yönetimde görevli yedi kişinin de hakaret, tehdit ve şiddet iddialarıyla savcılığa başvurduğu ileri sürüldü.