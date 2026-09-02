Son dakika | Hafize Gaye Erkan cephesinden ilk açıklama! Site müdürünü tehdit iddiası vardı



Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Bodrum'da kaldığı villadan atılması için komşuları harekete geçtiği iddialarının ardından site Müdürü Ertuğrul Kara, Erkan’ın kendisini ölümle tehdit ettiğini öne sürüp "Fakat kendisi bana ‘dua et babam uyuyor, yoksa silahını çekip hepinizi vururdu, seni içeri attıracağım’ diyerek beni tehdit etti." dediği ortaya çıktmıştı.

AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI: MÜVEKKİLİM KABUL ETMİYOR

Söz konusu iddiaların ardından Hafize Gaye Erkan’ın avukatı Ceylan Yılmaz açıklama yaptı. Açıklamada Erkan'ın bu iddiaları kabul etmediği, taraflar arasında uyuşmazlık olduğu bildirildi.

Açıklama şu şekilde:

KAMUOYUNA DUYURU

Müvekkilim Sayın Hafize Gaye Erkan’ın Bodrum’daki konutuna ilişkin olarak basına ve sosyal medyaya yansıyan birtakım iddialar tarafımızca takip edilmektedir.

Söz konusu hususlar, taraflar arasında devam eden hukuki bir uyuşmazlığın konusunu oluşturmaktadır. Müvekkilime atfedilen tehdit ve nüfuz kullanma yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve bu iddiaların müvekkilim tarafından kabul edilmediğini önemle belirtmek isteriz.

Konuya ilişkin bilgi ve belgeler, gerekli görülmesi hâlinde ilgili mercilerle paylaşılacak olup, müvekkilimin tüm yasal hakları saklıdır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

Av. Ceylan Yılmaz Özer

Hafize Gaye Erkan Vekili

KOMŞULARI ERKAN'I SİTEDEN ATMAK İÇİN İHTARNAME YOLLAMIŞTI

Hafize Gaye Erkan’ın Bodrum’da kaldığı villalardan oluşan sitede, komşularına ve çalışanlara zor günler yaşattığı ortaya atılmıştı. Komşuları, Erkan'ı siteden atmak ihtarname yollamış, ihtarnamede Erkan’ın;

Ortak servis araçlarını uzun süre kullandığı,

Sahildeki ortak alanları kapattığı,

İzinsiz platform kurduğu,

Geniş açılı kameralarla komşu bahçeleri kaydettiği ve ailesinin araçları için özel park yeri istediği

Erkan ve ailesinin otel misafirleriyle tartıştığı,

Bazı kişilere fiziksel müdahalede bulunduğu,

Çalışanlardan menü dışı yemek istediği

Site personelini özel işlerinde çalıştırdığı

Talepleri karşılanmadığında çalışanlara baskı yaptığı,

Komşularını resmî kurumlara şikâyet etmekle tehdit ettiği

Site yönetimine karşı imza topladığı iddia edilmişti.

Komşuları Erkan’a noter ihtarı göndermiş, yönetim şikâyet konusu davranışların sürmesi halinde villanın devri için dava açılabileceğini bildirmişti.

SİTE MÜDÜRÜNÜN SAVCILIK İFADESİ: BAKAN OLACAĞIM SİZİ ATTIRACAĞIM

Erkan'ın kaldığı lüks sitenin bağlı olduğu Swissotel Resort Bodrum Beach Otel Genel Müdürü İlker Ali Şen, söz konusu iddiaların ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadede şu iddialarda bulunmuştu:

“Turgut Reis Mahallesinde bulunan Swissotel Resort Bodrum Beach Otel'de Genel Müdür olarak çalışmaktayım. Otelimizin bulunduğu kampüs içerisinde aynı zamanda 72 tane villanın bulunduğu site vardır. Sitenin 1 no’lu villasında oturan Erol Erkan ve kızı Hafize Gaye Erkan isimli şahıslar, site sakinleri ile personeline ve otel misafirlerine yönelik sözlü ve fiziksel müdahalede bulunarak taciz etmektedir, bu şahıslar müşterilerimize, çalışan personelimize hakaret ve tehdit içeren sözler söyleyerek otelimize zarar vermektedir.

Şikâyet dilekçemin ekinde personelimden bana gelen şikâyet dilekçeleri vardır, çalışan personelime ‘Ben Maliye Bakanı olacağım, İçişleri Bakanı olacağım, sizi attırırım, sürdürürüm’ şeklinde sözler söyleyerek tehdit etmektedir… Ayrıca otele ait misafirlere ait kedi, köpek gibi hayvanlarına karışıyor, Özel güvenlik personelimize sürekli kendi güvenliğiymiş gibi davranarak onlara emir talimat vermeye çalışıyor.

Otel müşterilerinin önünü keserek telefonla videoya çekiyor; "Sen kimsin, neden geldin?" gibi soralar sorarak taciz ediyor, otele ait şezlong üzerine "10 dakika içinde döneceğim, eğer dönmemişsem bu yazıyı bir daha oku" şeklinde yazılar bırakıyor, bu yazıları genelde babası Erol Erkan yazıp bırakıyor. Bizi turistlere ve müşterilerimize rezil ettiler…

Hafize Gaye Erkan isimli şahıs, sabah, öğlen ve akşam öğünlerinde oğluna özel yemek yapılıp villasına teslim edilmesini istiyor… Otel müşterilerini, çalışan personelimi ve beni rahatsız eden, ortak kullanım alanlarını işgal eden Erol Erkan ve Hafize Gaye Erkan isimli şahıslardan şikâyetçiyim.”

"DUA ET BABA UYUYOR YOKSA SİLAHINI ÇEKİP HEPİNİZİ VURURDU"

Çağdaş Turgut Reis Tatil Evleri Sitesi’nde üç yıldır müdürlük yapan Ertuğrul Kara ise ifadesinde, Erkan'ın kendisini silahla ve hapisle tehdit ettiğini ifade etmişti:

“Erol Erkan ve Hafize Gaye Erkan sitenin ortak alanına ait olan geçiş yolu, sahil yolu, iskeleler ve bahçe kısımları vs. alanlara kamera yerleştirmiştir. Bu kameralar bildiğim kadarıyla yüz tanıma ve fotoğraf çekme özelliğine sahiptir…

Ayrıca site yönetiminin bilgisi ve rızası dışında ‘özel mülktür, izinsiz girilmez’ şeklinde yazılı tabelalar sitenin ortak alanına muhtelif yerlere yapıştırmışlardır. Ben bu tabelaları yönetimin ortak kararı ile sökmeye çalıştım ancak Erol Erkan ve Hafize Gaye Erkan beni ittirdiler. Ben buna ilişkin darp raporu almadım. Fakat kamera kayıtlarında bu olay görülecektir…

Site çalışan görevli personellere sadece özel kendilerine hizmet etmesini istemektedirler. Site görevlilerine bu yönde baskı ve mobing uygulamaktadırlar…

Hafize Gaye Erkan ile sitenin ortak alanı kullanımı ve personelin kendi özel işlerinde kullanılması konusunu 18/08/2026 günü kendisi ile konuştum. Fakat kendisi bana ‘dua et babam uyuyor, yoksa silahını çekip hepinizi vururdu, seni içeri attıracağım’ diyerek beni tehdit etti. Bu esnada ofisteydik. İkimiz dışında kimse yoktu…

Çağdaş Turgut Reis Tatil Evleri Site Yönetimi adına sitenin huzur ve sükununu bozan ve beni tehdit eden Erol Erkan ve Hafize Gaye Erkan isimli şahıslardan davacı ve şikayetçiyiz.”