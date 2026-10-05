Kızının gözü önünde eşini katletti! Evde bulamadı kapı önünde kurşun yağdırdı

Konya’da dehşete düşüren olayda 55 yaşındaki İzzet Elbük, boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi 50 yaşındaki Vennaz Elbük’ü evinde bulamayınca apartmandan çıktı. Elbük, apartmandan çıktığı sırada sokakta eşi Vennaz Elbük ve kızı ile karşılaştı ve kızının gözü önünde eşine tabancayla defalarca ateş etti. 2 çocuk annesi Vennaz Elbük, hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Tören Sokak'ta meydana geldi. İzzet Elbük, boşanma aşamasında ve ayrı yaşadığı eşi Vennaz Elbük'ün oturduğu eve geldi. İzzet Elbük eşini evde bulamadı. Elbük, apartmandan çıktığı sırada sokakta eşi Vennaz Elbük ve kızı ile karşılaştı.

DEFALARCA ATEŞ ETTİ

İzzet Elbük, kızının gözü önünde Vennaz Elbük'e tabancayla defalarca ateş etti. Vücuduna 4 mermi isabet eden Vennaz Elbük, yere yığıldı. İzzet Elbük ise aracına binip uzaklaştı.

2 ÇOCUK ANNESİ VENNAZ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 çocuk annesi Vennaz Elbük, ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Elbük, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün yaşamını yitirdi.

Olaydan kısa süre sonra evinde gözaltına alınan İzzet Elbük’ün, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)