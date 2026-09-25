Diyarbakır'da kadın cinayeti: Katil eş yakalandı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir erkek, tartıştığı eşini silahla öldürdü. Olayın ardından şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öğrenilene göre 5 Nisan Mahallesi 840. Sokak'ta yaşayan O.Ç. (37) ile eşi A.Ç. (32) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından A.Ç. eşi O.Ç. tarafından silahla vurularak yaşamını yitirdi. A.Ç.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ, SİLAHLA ATEŞ ETTİ

İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.Ç, eşi A.Ç'ye silahla ateş etti. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, A.Ç'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

CENAZE ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ, O.Ç. GÖZALTINA ALINDI

A.Ç'nin cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri, O.Ç'yi olay yerinde gözaltına aldı.

AA