Kaplıca tatili ölümle bitti! 65 yaşındaki kadın ölü bulundu
Manisa'nın Kula ilçesinde eşiyle birlikte kaplıcaya giden 65 yaşındaki Sevim Yılmaz, konakladığı odanın havuzunda hareketsiz halde bulundu.
Olay, dün öğle saatlerinde Manisa'nın Kula ilçesi Şehitlioğlu Mahallesi'nde, Kula Belediyesi'ne ait Emir Kaplıcaları'nda meydana geldi. Kaplıcada eşiyle birlikte konaklayan Sevim Yılmaz'dan (65) bir süre haber alamayan eşi, merak edip onu aramaya başladı. Bahçeden seslenmesine rağmen eşinden yanıt alamayan koca, odadaki havuzun bulunduğu bölüme geçti.
SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
Sevim Yılmaz'ı havuzda hareketsiz halde bulan eşi, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sevim Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK
Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Sevim Yılmaz'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı bildirildi. Otopsi sonuçları, olayın perde arkasındaki soru işaretlerini netliğe kavuşturacak. (DHA)