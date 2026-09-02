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Halk TV Türkiye Kilis'te komşu kavgası sokağı savaş alanına çevirdi

Kilis'te komşu kavgası sokağı savaş alanına çevirdi

Kilis'in Mücahitler Mahallesi'nde komşu aileler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olaya karışan 2 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

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Kilis'te komşu kavgası sokağı savaş alanına çevirdi

Kilis’te komşu aileler arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kilis'in Mücahitler Mahallesi'nde akşam saatlerinde komşu aileler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 4 kişi silahla yaralandı.

Kilis'te komşu kavgası sokağı savaş alanına çevirdi - Resim : 1

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YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından silahla yaralanan 4 kişi, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen 2 şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Meydana gelen silahlı kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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