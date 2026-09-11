Kilis'te 'horoz karası' hasadı başladı: Hem yaş hem kuru satılıyor! Dört bir yana gönderiliyor

Kilis'te "horoz karası" üzümünün hasadına başlandı.

Kilis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün aktardığı verilere göre, şehirde 113 bin dekarlık alanda sofralık ve kurutmalık üzüm yetiştiriliyor.

Sabah başlanan üzüm hasadı, öğle saatlerinde ise sona eriyor.

Merkeze bağlı Kocabeyli köyünde üretim yapan Mehmet Çelebi, üzümü yaş ve kuru olarak iki şekilde piyasaya sürdüklerini belirtti.

150 TON YAŞ, 50 TON KURU ÜZÜM REKOLTESİ BEKLENİYOR

Çelebi, 57 dönümde yaklaşık 150 ton yaş, 50 ton kuru üzüm rekoltesi beklediklerini aktararak, "Hasadımız başladı. Bu yıl rekolte, iklim şartları ve yağışların fazla olması nedeniyle yüksek. Rekolteden memnunuz. Çiftçiler olarak her şartta üretime devam ediyoruz. Tüm çiftçilere hayırlı bir sezon olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Mehmet Çelebi, kurutulan üzümleri çevre iller başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına gönderdiklerini söyledi. (AA)