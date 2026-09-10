Yetiştirirken bir damla bile sulamıyorlar: 1 ay boyunca tazeliğini koruyor

Manisa'nın Demirci ilçesinde 30 kırsal mahallede üretilen ve fidan dikimindeki can suyu dışında hiç sulanmayan atalık 'çeşni' domatesi, yıllık 6 bin tonluk rekoltesiyle dikkat çekiyor. Zirai ilaç kullanılmadan yetiştirilen ve buzdolabında 1 ay boyunca tazeliğini koruyan asırlık ürün, Türkiye'nin dört bir yanından yoğun talep görüyor.

YILLIK 6 BİN TONLUK REKOLTE

Manisa'nın Demirci ilçesinde yaklaşık 2 bin dekar alanda yetiştirilen atalık çeşni domatesinde hasat mesaisi devam ediyor. Fidan dikiminde verilen ilk can suyunun ardından hiç sulanmadan yetişen bu özel tür, lezzeti ve dayanıklılığıyla yoğun ilgi topluyor.

İlçe merkezinin yanı sıra 30 kırsal mahallede sürdürülen üretimden her sezon yaklaşık 6 bin ton ürün elde ediliyor. Toplam rekoltenin yarısına denk gelen 3 bin tonluk dev üretim ise tek başına Kerpiçlik Mahallesi sınırlarında gerçekleşiyor.

Üreticilere teknik ve saha desteği sağladıklarını belirten Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt, çiftçilerin yüksek gelir elde etmesi için çalıştıklarını söylüyor.

Faruk Şenyurt, "Çiftçilerimizin ürünlerini en iyi şekilde yetiştirmeleri ve yüksek gelir elde etmeleri için çalışıyoruz. İlçemizde 2 bin dekar alanda gerçekleşen yaklaşık 6 bin tonluk domates üretiminin büyük bölümünü bu susuz çeşni türü oluşturmaktadır" diyerek sahadaki üretim gücünü vurguluyor.

BİR DAMLA BİLE SU VERİLMİYOR

Tarlalarda kimyasal gübre yerine sadece doğal hayvan gübresi kullanılırken zararlılara karşı hiçbir zirai ilaç tercih edilmiyor. Fidelerin kök salması için dikim anında verilen ilk can suyu sonrasında ürünlerin bakımında bir daha asla su kullanılmıyor.

Ata tohumunu yaşatmaya kararlı olduklarını dile getiren üretici İsmail Yalçın, hasadın kasım ayı sonuna kadar aralıksız sürdüğünü belirtiyor.

Üretici İsmail Yalçın, "Toprağa fidanı diktiğimiz an verdiğimiz can suyu dışında bir daha asla su vermiyoruz. Hayvan gübresi kullanarak, düzenli ot temizliği ve dip çapasıyla ürünü büyütüyoruz. Zirai ilaç kesinlikle kullanmıyoruz. Temmuz ayında başlayan hasadımız kasım ayı sonuna kadar devam ediyor. Bu domatesler açıkta 10-15 gün, buzdolabında ise 1 ay boyunca tazeliğini koruyor" diyerek ürünün olağanüstü dayanıklılığına dikkat çekiyor.

KÖKÜYLE SÖKÜLÜP ASILIYOR

Mahalledeki 150 hanenin temel geçim kapısı olan domatesler, Türkiye'nin pek çok kentine kargo ve sosyal medya aracılığıyla ulaştırılıyor. Sonbahar sonunda tarlada kalan yeşil ürünler kökleriyle sökülüp saplarından asılarak kış aylarında da taze şekilde tüketiciye sunuluyor.

Kerpiçlik Mahallesi Muhtarı Şükrü Demiröz, geleneksel yöntemlerle yetiştirilen ata tohumunun pazar sorunu yaşamadığını ifade ediyor.

Muhtar Şükrü Demiröz, "Domatesimiz hibrit değil, nesilden nesile aktarılan ata tohumudur. Pazar sıkıntısı yaşamıyoruz, çevre illerin yanı sıra sosyal medya üzerinden gelen taleplere yetişmeye çalışıyoruz. Kasım ayında henüz kızarmamış olan domatesleri köküyle söküp sapından asıyoruz. Asılı haldeyken bahçedeymiş gibi olgunlaşmaya devam ediyor, biz de olgunlaştıkça söküp tüketiciye sunuyoruz" sözleriyle geleneksel üretim yöntemini aktarıyor.

(DHA)