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Halk TV Türkiye Kıbrıs adasında Türk uçakları havalandı

Kıbrıs adasında Türk uçakları havalandı

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar Kıbrıs adasının güneyinde eğitim uçuşları gerçekleştirdi.

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Kıbrıs adasında Türk uçakları havalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli üslerden havalanan uçaklarla Kıbrıs Adası'nın güneyinde ve Akdeniz'de eğitim uçuşu yapıldığını bildirdi.

KIBRIS ADASI'NIN GÜNEYİNDE EĞİTİM UÇUŞU YAPILDI

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin Akdeniz'dek hak ve menfaatlerinin korunmasına vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi:

"Çelik kanatlar, Akdeniz'in semalarında... Ülkemizin Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinin korunması, harekat kabiliyetlerimizin geliştirilmesi ve birliklerimizin hazırlık seviyesinin en üst düzeyde tutulmasına yönelik faaliyetlerimiz kararlılıkla devam ediyor. Bu kapsamda, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde ve Akdeniz'in uluslararası hava sahasında kapsamlı bir eğitim uçuşu başarıyla gerçekleştirildi."

Kıbrıs adasında Türk uçakları havalandı - Resim : 1

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Paylaşımda, eğitim uçuşuna ilişkin görüntülere de yer verildi. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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