Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Yunanistan'ın oyuncak olmasını istemiyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyareti kapsamında Türk basın mensuplarına yaptığı değerlendirmelerde Türkiye-Yunanistan ilişkileri ile Ege Denizi'ndeki gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, Ankara'nın özellikle uluslararası anlaşmalarla gayriaskeri statüye tabi tutulan adaların silahlandırılmasına yönelik hassasiyetinin sürdüğünü belirtti.

İYİ KOMŞULUK İLİŞKİLERİ VURGUSU

Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde oluşan olumlu atmosferin korunması gerektiğini vurgulayan Fidan, Atina'nın bölgede istikrarsızlığı artırabilecek adımlardan kaçınması gerektiğini söyledi.

Fidan, Türkiye'nin Yunanistan'la iyi komşuluk ilişkileri geliştirmek istediğini belirterek şöyle konuştu:

"Biz Yunanistan'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmak, kaosa sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemiyoruz. İyi komşuluk ilişkisi içinde olmak istiyoruz."

“SİLAHSIZ ADALARIN SİLAHLANDIRILMASI BİZİM İÇİN TEHDİT”

Ege'deki güvenlik meselelerinde iki ülke arasında yanlış anlaşılmaların önüne geçilmesi gerektiğine dikkat çeken Fidan, bunun yalnızca bir tarafın değil, Türkiye ve Yunanistan'ın karşılıklı çabasıyla mümkün olabileceğini ifade etti.

Türkiye'nin özellikle silahsız statüde bulunan adaların silahlandırılması konusunda ciddi hassasiyet taşıdığını belirten Fidan, bu konudaki Türk tutumunun Atina'ya daha önce de iletildiğini söyledi.

Fidan, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bunları biliyorlar, bunu ilettik. Özellikle silahsız statüsü olan adaların silahlandırılması bizim için tehdit."

Fidan'ın açıklamalarında Ege'deki adaların statüsü konusunda Türkiye'nin uzun süredir dile getirdiği itirazlar da öne çıktı.

“AHDİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNE AYKIRI GİRİŞİMLER”

Türkiye'nin üzerinde durduğu temel meselelerden birinin, uluslararası antlaşmalarla gayriaskeri statüye alınan adaların bu statüsünün korunması olduğunu belirten Fidan, Yunanistan'ın uluslararası yükümlülüklerine dikkat çekti.

Fidan, Ankara'nın itirazının yalnızca mevcut gelişmelere yönelik olmadığını, konunun 1960'lı yıllardan bu yana Türkiye-Yunanistan arasındaki Ege sorunlarının önemli başlıklarından biri olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin özellikle üzerinde durduğu noktayı şöyle anlattı:

"Dikkatlerimizi en çok yoğunlaştırdığımız konulardan biri, uluslararası antlaşmalarla gayriaskeri statü altına alınan ve tartışmasız bir şekilde bu statünün muhafaza edilmesi gereken adalarda, Yunanistan'ın ahdi yükümlülükleri hilafına birtakım gayretler içine girmesidir."

İTİRAZLAR NATO VE BM'YE TAŞINDI

Fidan, Türkiye'nin Ege'deki söz konusu gelişmelere yönelik itirazlarını gerektiğinde ikili kanallar üzerinden Atina'ya ilettiğini belirtti. Ankara'nın tutumunun yalnızca Türkiye-Yunanistan görüşmeleriyle sınırlı kalmadığını aktaran Fidan, konunun NATO platformunda da dile getirildiğini ve Birleşmiş Milletler'e taşındığını ifade etti.

Fidan ayrıca Yunanistan'daki seçim sürecine ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye karşıtlığının Yunan siyasetindeki tarihsel niteliğine dikkat çekti.

Fidan, "Yunan siyasetinde Türkiye aleyhtarlığı tarihi olarak yaygındır" dedi.

“YUNANİSTAN BUNLARI BİR YENİSİNİ EKLEMEMELİ”

Bölgedeki güvenlik sorunlarının arttığı bir dönemde Türkiye ile Yunanistan arasındaki meselelerin yeni gerilim alanlarına dönüşmemesi gerektiğini vurgulayan Fidan, Atina'ya müttefiklik ve komşuluk ilişkileri üzerinden çağrıda bulundu.

Fidan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Komşumuz ve müttefikimiz Yunanistan'ı müttefiklik ruhuyla uyumlu, daha olgun bir şekilde ahdi yükümlülüklerinin gereğini yerine getirmeye davet ediyoruz. Çevremizde güvenlik alanında bu kadar sınama varken Yunanistan bunlara bir yenisini eklememeli."

Fidan, tüm bu başlıklara rağmen Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde başlayan olumlu atmosferin geliştirilerek sürdürülmesinin önemine de işaret etti. Türkiye'nin yaklaşımının iyi komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesi yönünde olduğunu belirten Fidan, güvenlik alanındaki sorunların ise karşılıklı iletişim ve yanlış anlaşılmaların önüne geçilmesiyle yönetilmesi gerektiğini kaydetti.