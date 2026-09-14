Hakan Fidan Şam’da: Suriye yönetimiyle üçlü görüşme

Dışişleri Bakanı Fidan, 13-14 Eylül tarihlerini kapsayan Suriye ziyareti kapsamında Şam’da temaslarda bulundu. Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edilirken, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve İçişleri Bakanı Enes Hattab ile de üçlü görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyareti kapsamında başkent Şam’da temaslarda bulundu.

Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

ŞEYBANİ VE HATTAB İLE ÜÇLÜ GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Fidan, 13 Eylül’de Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve İçişleri Bakanı Enes Hattab ile bir araya geldi.

Şam’da gerçekleştirilen üçlü görüşmenin, Fidan’ın Suriye ziyareti kapsamında yapıldığı bildirildi.

Fidan’ın 13-14 Eylül tarihlerinde Şam’da temaslarda bulunacağı daha önce açıklanmıştı. Bakanın ziyaret programında Suriye yönetimiyle çeşitli görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyordu.