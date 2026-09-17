Kepenkler birer birer indi: Esnafın 6 aylık tablosu ortaya çıktı! Ticaret Bakanlığı açıkladı

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun küçük esnafın yaşadığı sorunlara ilişkin soru önergesini yanıtlayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2026 yılının ilk altı ayında 70 bin 229 esnaf ve sanatkârın terkin işlemi gerçekleştirdiğini açıkladı.

ESNAFIN KAPANIŞ RAKAMI ORTAYA ÇIKTI

T24’ten Mehmet Duran Boztepe’nin haberine göre, Gergerlioğlu, yüksek kira, enerji ve girdi maliyetleri ile finansman giderleri ve daralan iç talebin küçük esnaf üzerindeki etkisini TBMM gündemine taşıdı. Verdiği soru önergesinde işletmelerin kapanma nedenlerini, maliyet yükünü ve kredi ile vergi borçları nedeniyle faaliyetini sonlandıran esnafın durumunu sordu.

Ticaret Bakanlığı’nın yanıtında, Esnaf ve Sanatkâr Bilgi Sistemi (ESBİS) kayıtlarına göre 2026 yılının ilk altı ayında 70 bin 229 esnaf ve sanatkârın terkin (kapanış) işleminin gerçekleştirildiği belirtildi.

ESNAFA 87,4 MİLYAR LİRALIK FİNANSMAN

Bakanlık, esnaf ve sanatkârların faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve piyasa koşullarına uyum sağlayabilmeleri amacıyla gelişmelerin takip edildiğini ve sektör sorunlarının ilgili kurumlarla değerlendirildiğini bildirdi. Yanıtta ayrıca 2026 yılı temmuz ayı sonu itibarıyla 114 bin 306 kullandırım kapsamında esnafa toplam 87,4 milyar lira finansman sağlandığı aktarıldı.

BORÇ YAPILANDIRMASI İÇİN DİĞER BAKANLIKLAR GÖSTERİLDİ

Gergerlioğlu’nun esnafın vergi, prim ve kredi borçlarının yapılandırılmasına yönelik yeni bir çalışma olup olmadığına ilişkin sorusuna ise Ticaret Bakanlığı, ilgili kurumları işaret ederek yanıt verdi. Bakanlık, vergi borçlarıyla ilgili konuların Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, sosyal güvenlik prim borçlarının ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK’nın görev alanında bulunduğunu belirtti.

AVM'LERDE ESNAF İÇİN YÜZDE 5 ALAN AYRILIYOR

Küçük esnafın zincir mağazalar ve çevrimiçi platformlar karşısında korunmasına ilişkin soruya da 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yapılan düzenlemelerle yanıt verildi. Bakanlık, alışveriş merkezlerinde toplam satış alanının en az yüzde 5’inin esnaf ve sanatkârlara ayrıldığını bildirdi. Ayrıca küçük işletmelerin dijital pazarlara erişimini artırmaya yönelik eğitimlerin sürdüğü ve “E-Ticareti Güçlendirme Projesi”nin hayata geçirildiği belirtildi.