Kediye kimyasal sprey sıkan vicdansız beraat etti!

Kocaeli’de, sokak kedisinin yüzüne yağ çözücü sprey sıkan market çalışanı A.I. ile o anları kayda alan Y.T., “hayvana şiddet ve eziyet” suçlamasıyla yargılandıkları davada beraat etti.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi Kayacık Mahallesi'nde bulunan zincir markette çalışan A.I., geçen ay sokak kedisinin yüzüne elindeki yağ çözücü maddeyi sıktı. Araç altına sığınan kediye tekrar sprey sıkan A.I.'dan kurtulmayı başaran kedi daha sonra kaçtı.

Market çalışanı Y.T. de o anları cep telefonuyla kaydedip, sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin yayılmasının ardından A.I. gözaltına alındı. Karamürsel Adliyesi'ne sevk edilen A.I. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.I. ve Y.T. hakkında 'Hayvana şiddet ve eziyet' suçlamasıyla dava açıldı.

İlk duruşma Karamürsel 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün görüldü. Duruşmaya, tutuksuz sanıklar A.I. ve Y.T.'nin avukatları ve Kocaeli Barosu Hayvan Hakları Komisyonu avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, 2 sanık hakkında, suç unsurlarının oluştuğunu belirterek, 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

MAHKEME BERAAT KARARI VERDİ

Mahkeme, sanıklar hakkında üzerlerine atılı olan 'Hayvana şiddet ve eziyet' suçunun yasal unsurlarının oluşmadığını belirterek, beraat kararı verdi. Ayrıca sanıkların Kabahatler Kanunu kapsamında ayrı ayrı bin 500 TL idari para cezası ile cezalandırılmalarına, idari para cezalarının 1 yıl içinde ve 4 eşit taksit halinde ödenmesine, yargılama giderlerinin kamu üzerine bırakılmasına karar verdi. (DHA)