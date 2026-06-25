Yarım saat boyunca şemsiyeyle beklediler: 8. kattan düşen kedi böyle kurtarıldı

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Çobanaldatan Sokak'ta dün saat 19.40 sıralarında 8 katlı bir binanın en üst katında açık bırakılan pencereye çıkan yavru kediyi, sokaktaki marketin sahibi Hamza Ayaz fark etti. Kedinin dengesini kaybedip düşebileceğini anlayan Ayaz, dondurma dolabına ait şemsiyeyi alarak hızlıca binanın altına geçti.

YARIM SAATLİK ŞEMSİYE NÖBETİ

Market sahibi Hamza Ayaz, kedinin düşme ihtimaline karşı şemsiyeyi açarak yaklaşık yarım saat boyunca aşağıda bekledi. Market sahibi Hamza Ayaz, “Motokurye arkadaşımızın evin camını açık bırakması sebebiyle yavru kedisinin cama çıktığını gördüm. Dolabı düzenliyordum o sırada bir anda kediyi görünce tedirgin olduk. Daha sonra o sırada aklıma gelen ilk şey dondurma dolabının şemsiyesi oldu. Şemsiyeyi mızrak gibi alıp dışarı koştum. Dışarıda atlamasına karşı yarım saat bekledik. Şemsiyeyi açıp bekledik, markete müşteriler geldi şemsiyeyi Nezir arkadaşıma verdiğim anda kedi aşağı atladı. Herhangi bir sıkıntısı yok şu an durumu iyi. Ben 4 sene önce buraya geldim ve burası kedi dolu. Herkes kedileri çok sever, insanlar buraya gelir kendilerine su almazlar kediye süt alırlar ekmek almazlar kediye mama alırlar" ifadelerini kullandı. Yaşanan kurtarma anı marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. (DHA)