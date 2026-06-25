Galata'da 'fırça' taktiği bu kez sökmedi: Parayı verirken araya girdiler!

Beyoğlu'nun Müeyyetzade Mahallesi'nde 23 Haziran Salı günü meydana gelen olayda, ayakkabı boyacısı M.G. (32), elindeki boya fırçasını bilerek yere bırakma yöntemini kullandı. Fırçayı yerden alarak kendisine uzatan Rus kadın turiste teşekkür etme bahanesiyle yaklaşan M.G., turistin ayakkabısını boyadı. İşlemin tamamlanmasının ardından şüpheli, kadın turistten para talep etti.

TURİSTLER MÜDAHALE ETTİ

Kadın turist para vereceği sırada, sokaktan geçen diğer Rus turistler durumu fark ederek olaya müdahale etti. Turistlerin araya girmesiyle kadının para vermesi engellendi ve şüpheli ile turistler arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Olay anı, çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

Olay anına ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Kimliği tespit edilen M.G., Fatih ilçesine bağlı Ayvansaray Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette 'dolandırıcılık' suçlamasıyla işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. M.G., savcılık ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.