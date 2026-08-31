Kazılarda ilk kez ortaya çıkarıldı: 2 bin yıldır durmadan akıyor

İzmir'in kalbindeki Smyrna Antik Kenti'nde sürdürülen kazılarda üç yeni mekan ve daha önce hiç rastlanmamış duvar resimleri ortaya çıkarıldı. Buluntular MS 5 ve 6. yüzyıllara, yani Geç Antik Çağ'a tarihlendi.

SMYRNA AGORASI'NDA BİR İLK

Kazı ekibi, geçen yıl ortaya çıkarılan mozaik tabanın devamında üç yeni mekan tespit etti. Mekanlardan ikisinin tabanı mozaik, birinin ise mermer döşemeden oluştuğu belirlendi.

Aynı çalışmalarda agora ve Smyrna Tiyatrosu çevresinde bugüne kadar hiç görülmemiş duvar resimlerine ulaşıldı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Akın Ersoy keşfin bir ilk olduğunu vurguluyor.

"İlk defa bu mekanlarda duvar resimlerine ulaştık. Bugüne kadar Smyrna Agorası'nda ve tiyatro çevresinde hiç karşılaşmamıştık."

EFES YAMAÇ EVLERİ'NE BENZİYOR

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Türk-İslam Arkeolojisi Bölümü öğretim üyesi Ersoy, yeni ortaya çıkarılan mekanların Efes Antik Kenti'ndeki Yamaç Evleri ile benzer özellikler taşıdığını söyledi. Yapıların kamusal bir işlev üstlenmiş olabileceğine dikkat çekti.

Ersoy, Roma İmparatorluğu'nun 395 yılında ikiye bölünmesi ve Hristiyanlığın yayılmasıyla kentlerin yapısında köklü değişimler yaşandığını aktardı. Yeni buluntular Smyrna'nın bu dönüşümüne ışık tutuyor.

2 BİN YILDIR SU AKMAYA DEVAM EDİYOR

Kazılarda Roma döneminden kalma antik su kanalının bir bölümü de takip edildi. Yaklaşık 2 bin yıldır su akmaya devam eden kanalın 150 metrelik kısmı ortaya çıkarıldı. Ancak kanalın kaynağı henüz tespit edilebilmiş değil.

Ersoy, Smyrna'nın su ihtiyacının Roma döneminde pınarlarla bağlantılı kanallar üzerinden karşılandığını hatırlattı. Agora'nın güneyindeki Namazgah Hamamı ve Kurşunlu Cami çevresinde bir pınar bulunabileceğine işaret etti. Suyun yaklaşık 150 metrelik güzergahın ardından Smyrna Agorası'na ulaştığı belirtildi.

(AA)