3 bin yıllık bu gizemli objenin ne olduğunu kimse bilmiyor

İngiltere'nin Norfolk bölgesindeki Barton Turf'te metal dedektörüyle yürütülen aramalarda, MÖ 1000 ile 700 yılları arasından kaldığı değerlendirilen 3 bin yıllık bakır alaşımlı ve düğme olduğu düşünülen gizemli bir obje ve iki adet kullanılabilir durumda balta başı bulundu. Bilim insanları ve arkeologlar, halka detayına sahip bu gizemli nesnenin adak ritüelleriyle ilgili olabileceğini düşünüyor.

3 BİN YILLIK GİZEMLİ NESNE

İngiltere'nin doğusundaki Norfolk bölgesinde yapılan metal dedektörü taramalarında, 2,4 santimetre çapında kavisli ve ortasında konik tepe bulunan bakır alaşımlı bir nesne ortaya çıkarıldı. Arkeologlar tarafından "düğme" sınıfına sokulan nesneyle birlikte 2 adet soketli balta başı da topraktan çıkarıldı.

İlk baltanın Mart 2021'de, ikinci balta ile gizemli nesnenin ise 2023 yılında yüzeye çıkarıldığı açıklandı. Geç Tunç Çağı'na ait olduğu saptanan buluntuların MÖ 1000 ile 700 yılları arasında toprağa gömüldüğü tespit edildi.

BİLİM İNSANLARI ŞAŞKIN

Buluntu üzerinde inceleme yapan Tunç Çağı küçük buluntu uzmanı Dr. Ed Caswell, "Heyecan verici olan şey, onu gördüğümüzde ona düğme diyoruz, ancak Birleşik Krallık bağlamında hiçbir zaman nasıl tutturulduğunu gösteren bir bulguya rastlamadık" diyerek şaşkınlığını paylaştı.

Norfolk Buluntu İrtibat Görevlisi Dr. Helen Geake ise nesnenin giysi, deri veya başka bir malzeme üzerindeki konumunun korunmadığını belirtti. Geake, nesnenin modern düğmeler gibi kullanıldığına dair yeterli kanıt olmadığını, kişisel süs eşyası veya at koşum takımı parçası olabileceğini aktardı.

RİTÜEL İÇİN Mİ GÖMÜLDÜ?

Araştırmacılar nesnelerin geri dönüştürülmek, saklanmak ya da simgesel bir adak ritüeli için kasıtlı olarak gömülmüş olabileceğini değerlendiriyor. Taşınabilir Eski Eserler Şeması'na (PAS) kaydedilen bu tip düğmelerden İngiltere genelinde 19 adet, Norfolk'ta ise Barton Turf örneğiyle birlikte toplam 3 adet bulunuyor.

Arkeolog Christopher J. Griffiths'in 1997-2021 yılları arasındaki 385 gömü ve hazine incelemesinde, tüm kategorileri içeren karma gömü sayısının sadece 3 adet olduğu vurgulandı. Resmen hazine ilan edilen 3 parçalık bu yeni seti Norwich Castle Müzesi'nin satın almayı hedeflediği bildirildi.