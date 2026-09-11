Kaynattığı su ölümü oldu! 25 yaşında hayatını kaybetti
Kocaeli'nin Derince ilçesinde üzerine kaynar su dökülen 25 yaşındaki Şahan Günan, kaldırıldığı hastanede 8 gün sonra hayatını kaybetti.
Kocaeli Derince’deki evinde üzerine kaynar su dökülen Şahan Günan, kaldırıldığı hastanede 8 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.
2 Eylül'de Kanada Mahallesi Sakarya Sokak'ta yaşanan olayda, Şahan Günan, ocakta kaynayan suyu taşımaya çalışırken dengesini yitirdi. Sıcak suyun üzerine dökülmesi sonucu karın ve göbek bölgesinde ciddi yanıklar meydana geldi. Gelen sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahaleden sonra Günan, Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
8 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Yanık ünitesinde 8 gündür yaşam mücadelesi veren 25 yaşındaki Günan, vücudunda oluşan ağır enfeksiyon sebebiyle doktorların bütün çabalarına rağmen dün hayatını kaybetti. Şahan Günan’ın naaşı, Esentepe Mahallesi’ndeki Cımbızlar Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından İzmit Bağçeşme Mezarlığı’na defnedildi. (DHA)