Estetik operasyon faciayla sonuçlandı: Genç fenomen hayatını kaybetti

Finlandiyalı sosyal medya fenomeni Olivia Oras'ın 3 Eylül'de Helsinki'de hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. 27 yaşındaki Oras'ın, özel bir klinikte geçirdiği estetik işlem öncesinde bilincini kaybettiği, hastaneye kaldırılmasının ardından yaşamını yitirdiği belirtildi.

Helsinki Polisi, Oras'ın ölümüne ilişkin soruşturmayı “ağırlaştırılmış taksirle ölüme neden olma” şüphesiyle yürütüyor. Polis, soruşturma talebinin Oras'ın ölümünden üç gün sonra, 6 Eylül'de kendilerine ulaştığını ve dosyanın henüz ilk aşamalarında olduğunu açıkladı. Şu aşamada soruşturmanın kim ya da kimler hakkında yürütüldüğü açıklanmadı.

İŞLEM BAŞLAMADAN ÖNCE FENALAŞTI

Yle'nin araştırma programı MOT'un ulaştığı bilgilere göre Oras'ın ölümü, Helsinki'deki Plastic Surgery Center adlı klinikte planlanan liposuction işlemiyle bağlantılıydı.

Oras'ın ailesi Johanna ve Reijo Oras, kızlarının işlem öncesinde anestezi uygulandığı sırada bilincini kaybettiğini anlattı. Bunun üzerine hastaneye sevk edilen genç kadın, Helsinki Üniversite Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Aile, kızlarının ölümünden kliniğin sorumlu olduğunu düşündüğünü belirterek polise başvurdu.

AMBULANSIN NAKLİ GECİKTİRDİĞİ İDDİASI

Soruşturmaya ilişkin son gelişmelerden biri de Oras'ın hastaneye nakil süreciyle ilgili.

Yle'nin MOT programına göre klinikten acil yardım çağrıldı. Ancak ilk gelen ambulansın Oras'ı hastaneye götürmesine başlangıçta izin verilmediği ve naklin daha sonra gerçekleştiği öne sürüldü. Bu gecikmeyle ilgili en az bir resmi şikâyetin de yetkili makamlara iletildiği bildirildi.

Helsinki Üniversite Hastanesi ise özel kliniklerde tedavi gören hastaların bakımından öncelikle ilgili özel sağlık kuruluşunun sorumlu olduğunu, ancak acil durumlarda hastanelerden yardım talep edilebildiğini belirtti. Ambulansın nakil sürecindeki rolünün Oras'ın ölümüne etkisi olup olmadığı ise soruşturmayla netleşecek.

POLİSTEN KLİNİĞE ARAMA

Olayın ardından polis soruşturması kliniğe de uzandı. 10 Eylül'de Helsinki'deki Plastic Surgery Center'ın Aleksanterinkatu'daki merkezinde özel bir arama gerçekleştirildi. Aramanın Oras'ın ölümüyle bağlantılı olduğu belirtildi.

Klinik daha önce de hasta güvenliği konusunda tartışmaların odağında olmuştu. Yle'nin aktardığına göre Finlandiya Plastik Cerrahlar Birliği 2020'de klinik hakkında polise başvurmuş, ancak o dönemde soruşturma açılmamıştı. Kliniğin kurucusu Karl Johan Svedjeholm hakkında ise Finlandiya sağlık denetim makamı Valvira'nın 2023'te yaptığı işlemlere ilişkin de bilgiler bulunuyor.

Eski çalışanların da klinikte hasta güvenliğiyle ilgili çeşitli iddialar gündeme getirdiği bildirildi.

14 YAŞINDA FENOMEN OLDU

Olivia Oras, sosyal medyada tanınmaya henüz 14 yaşındayken başladı. Genç yaşta elde ettiği şöhret, 2016'da hayatını ve sosyal medyayla ilişkisini konu alan “The Perfect Selfie” adlı belgeselin de merkezine taşıdı.

Artan görünürlüğünün ardından güvenlik ve özel hayatıyla ilgili endişeler yaşayan Oras'ın sosyal medya hesaplarını kapattığı ve 2017'de Amsterdam'a taşındığı aktarıldı.

Amsterdam'da yaşadığı dönemde ev arkadaşının intiharına tanık olması ise hayatında derin bir travmaya neden oldu. Finlandiya'ya döndükten sonra bir süre alkol bağımlılığıyla mücadele eden Oras, 2022'de bağımlılık tedavisi gördü.

Son yıllarında sosyal medya şöhretinin ötesinde farklı alanlarda çalışmalar yapan Oras, akciğer hastalıkları araştırmalarını desteklemek amacıyla Oras Respiratus adlı kâr amacı gütmeyen kuruluşu da kurdu. Kuruluşun kendi internet sitesinde Oras, kurucu olarak yer alıyor.

27 yaşındaki Oras'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürerken polis, şu aşamada daha fazla ayrıntı paylaşılmayacağını açıkladı.