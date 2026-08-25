Eski dini metinleri dijitalleştiriyordu: Joe Felz’in ölümü sonrası iddialar peş peşe geldi

ABD’li sosyal medya fenomeni ve girişimci Joe Felz, 40 yaşında hayatını kaybetti. Felz’in ölümü ilk duyurulduğunda ölüm nedeni açıklanmazken, sosyal medyada kısa sürede çok sayıda iddia ortaya atıldı. Özellikle Felz’in ölümünden kısa süre önce eski dini ve tarihi metinlerden oluşan büyük bir arşiv yayımlamaya hazırlandığı iddiası dikkat çekti.

Felz’in sevgilisi Alxzondra, 3 Ağustos’ta yaptığı paylaşımla ölüm haberini duyurdu. Ancak ölümün nedenine ilişkin herhangi bir ayrıntı vermedi. Bunun ardından internette Felz’in ölümünün şüpheli olduğu yönündeki paylaşımlar hızla yayıldı. Sevgilisi ise ortaya atılan “yanlış anlatılar, varsayımlar ve spekülasyonlara” tepki göstererek insanların aileye saygı göstermesini istedi.

“72 SAAT SONRA BÜYÜK ARŞİVİ AÇIKLAYACAKTI”

İddiaların merkezinde Felz’in üzerinde çalıştığı dini ve tarihi metinler bulunuyor. Sosyal medyada, Felz’in ölümünden yaklaşık 72 saat sonra büyük bir dijital arşiv yayımlayacağı ve ölümünün bu çalışmayla bağlantılı olabileceği ileri sürüldü.

Bazı paylaşımlarda Felz’in eski İnciller, dini metinler ve başka tarihi belgeleri dijitalleştirdiği belirtilirken, bazı kullanıcılar ölümünü bu projeye bağladı.

Ancak bu iddianın en dikkat çekici kısmı olan “ölümünden tam 72 saat sonra yayın yapacaktı” anlatısının, Felz’in ölümünden önce yaptığı doğrulanmış bir duyuruya dayandığı gösterilemedi. Konuyu inceleyen araştırmalarda da bu zamanlamanın daha çok sosyal medya paylaşımlarından yayıldığı belirtildi.

“BENİ ÖLDÜRÜRLERSE HÜKÜMET SORUMLU"

Sosyal medyada ayrıca Felz’in geçmişte, başına bir şey gelmesi halinde bunun hükümetle bağlantılı olabileceğini söylediği öne sürüldü. Bu sözler daha sonra ölümünün “şüpheli” olduğuna dair paylaşımlarda sık sık kullanıldı.

Ancak söz konusu ifadelerin tam videosunun, tarihi ve bağlamıyla birlikte doğrulanmış biçimde ortaya konulmadığı da bazı kaynaklarda belirtildi.

ÖLÜM NEDENİ SONUNDA AÇIKLANDI

İlk günlerde ölüm nedeni belirsizdi. Ancak 7 Ağustos’ta Paulding County Coroner’s Office, PEOPLE’a yaptığı açıklamada Joe Felz’in ölümünün intihar ve asılma olarak belirlendiğini doğruladı. TMZ de aynı gün bu bilgiyi aktardı.

Hindustantimes'ın haberine göre, internette yayılan “öldürüldü”, “susturuldu” veya ölümünün yürüttüğü çalışmalarla bağlantılı olduğu yönündeki iddialar için resmi bir dayanak henüz bulunmadı.