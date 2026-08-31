Kağıthane'de metrobüs alev alev yandı: Yolcular tahliye edildi

Kağıthane ilçesinde bulunan Darülaceze Perpa Metrobüs durağında saat 20.50 sıralarında seyir halindeki bir metrobüste yangın çıktı. İddiaya göre, aracın motor kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek metrobüsü sardı.

METROBÜSTE YANGIN

Yangını fark eden çevredekiler durumu hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, güvenlik önlemleri alarak müdahaleye başladı.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Metrobüs içerisinde bulunan yolcular, yangının büyümesi üzerine hızla tahliye edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından metrobüs, çekici yardımıyla garaja götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangının çıkış nedenine ilişkin olarak itfaiye ve polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer, olayla ilgili araştırmaların sürdüğünü bildirdi.

(DHA)