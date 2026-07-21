Son dakika | İstanbul'da metrobüste yangın! Bir anda dumanlar yükseldi

Olay, saat 10.00 sıralarında İstanbul'da Avcılar Mustafa Kemal Paşa Metrobüs Durağı yakınında Beylikdüzü istikametinde meydana geldi.

Seyir halindeki metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Metrobüsten çıkan dumanı fark eden şoför aracı durdurarak müdahalede bulundu.

OLAYDA YARALANAN OLMADI

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde metrobüste çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından ekipler, metrobüste soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerin tamamlanmasının ardından metrobüs bulunduğu yerden kaldırıldı.

Olay nedeniyle metrobüs hattında seferler kısa süreli olarak aksarken, ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından ulaşım normale döndü. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. (DHA)