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Halk TV Türkiye Son dakika | İstanbul'da metrobüste yangın! Bir anda dumanlar yükseldi

Son dakika | İstanbul'da metrobüste yangın! Bir anda dumanlar yükseldi

Son dakika haberi... İstanbul Avcılar'da seyir halindeki bir metrobüsün motor kısmında çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Olay nedeniyle metrobüs seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı.

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Olay, saat 10.00 sıralarında İstanbul'da Avcılar Mustafa Kemal Paşa Metrobüs Durağı yakınında Beylikdüzü istikametinde meydana geldi.

Seyir halindeki metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Metrobüsten çıkan dumanı fark eden şoför aracı durdurarak müdahalede bulundu.

Son dakika | İstanbul'da metrobüste yangın! Bir anda dumanlar yükseldi - Resim : 1

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OLAYDA YARALANAN OLMADI

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde metrobüste çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından ekipler, metrobüste soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerin tamamlanmasının ardından metrobüs bulunduğu yerden kaldırıldı.

Olay nedeniyle metrobüs hattında seferler kısa süreli olarak aksarken, ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından ulaşım normale döndü. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Metrobüs Yangın Beylikdüzü
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