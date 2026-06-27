Kadir İnanır için veda töreninin yeri değişti

Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır için düzenlenecek veda töreninin adresi değişti. Daha önce Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) yapılacağı duyurulan törenin, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde gerçekleştirileceği açıklandı.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden 77 yaşındaki İnanır, Acıbadem Fulya Hastanesi’nde entübe edilerek yoğun bakımda tedavi görüyordu. Usta oyuncunun vefatı, sanat dünyasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.

İnanır için 28 Haziran Pazar günü saat 13.00’te Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde anma töreni düzenlenecek. Törenin ardından cenaze namazı, ikindi namazına müteakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınacak. Kadir İnanır, cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Defin işlemlerinin ardından taziyeler Akatlar Kültür Merkezi’nde kabul edilecek.

ABLASI DA ÜÇ GÜN ÖNCE ÖLMÜŞTÜ

Kadir İnanır’ın vefatı, ailesinin birkaç gün içinde yaşadığı ikinci büyük acı oldu. Usta sanatçının ablası, şarkıcı Soner Arıca’nın annesi Altun Arıca da 23 Haziran’da Ordu’nun Fatsa ilçesinde tedavi gördüğü hastanede 95 yaşında hayatını kaybetmişti. Altun Arıca’nın ardından Kadir İnanır’ın da yaşamını yitirmesi, aileyi peş peşe gelen iki kayıpla yasa boğdu.

YEĞENİNDEN KAHREDEN SÖZLER

Vefat haberinin ardından hastane önünde basın mensuplarına açıklama yapan Kadir İnanır’ın yeğeni, oyuncu Levent İnanır, bu süreçte dayısının ne kadar sevildiğini bir kez daha gördüklerini söyledi. Gözyaşlarına hâkim olmakta zorlanan İnanır, şunları ifade etti:

"Ona, tanıdığı tanımadığı herkes dua etti. Bu süreçte film çekmek için Diyarbakır'da, Bingöl'de bulundum. İnanın sokakta yürüyemedim.

-Onun bu kadar sevildiğini bilmiyordum.

Levent İnanır, dayısının hastalık sürecinde büyük bir mücadele verdiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

-Canlı şahidiyim. Doktorlar da sağ olsun. Üst üste 8 yılda çok sıkıntılar yaşadı.

-Bu kadar dayanabildi. En son entübe sürecinden önce görüştük. Çok iyiydi ama direniyordu. Hatta espri yaptı ama çok yorulmuş, çok yıpranmıştı. Mekanı cennet olsun."