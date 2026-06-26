Şamil Tayyar komedyen Deniz Göktaş'ı hedef gösterdi!

Youtube'da yayınladığı "Ölü Deniz" isimli gösterisinde, Erdoğan'dan İmamoğlu'na kadar ülke gündemine dair yaptığı siyasi esprileriyle dikkat çeken komedyen Deniz Göktaş, AKP’li Şamil Tayyar tarafından hedef gösterildi.

1 buçuk milyon izlenmeyi geçen ve sosyal medyada gündem olan gösterinin yayınlanmasının ardından Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla genç komedyeni hedef aldı.

SOSYAL MEDYADA HEDEF GÖSTERDİ

Tayyar, "Deniz Göktaş isimli bu zıpır stand-up gösterisinde o tiz sesiyle Cumhurbaşkanımıza dil uzatıyor" diyerek yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"‘Diktatör’ diyor, ‘cahil’ diyor, vesaire vesaire. Ağır eleştiriyi mizahta bir yere kadar kabul ediyorum. Fakat. Doğrudan hakaret edip ‘haha huhu’ diyerek densizliğin şaka ambalajıyla sunulmasının mizahla hiçbir ilgisi olamaz. Mizahta zeka pırıltısı olur, gösterici izleyiciyle görünmez bir bağ oluşturur, ince dokundurmaları seyirci anlık süzer, hoşuna giderse gösterinin parçası haline gelir.

Ayrıca. Bu zıpırların 24 yıl girdiği her seçimi kazanmış ve bu ülkenin tarihine geçmiş bir lideri aşağılarken, hiçbir hayat tecrübesi ve başarısı olmayan kendilerine özel paye vermelerini de anlayamıyorum. Senin hikayen nedir? Bir başarın var mı? Kaç kitap okudun mesela? Türkçeyi sonradan öğrenen Senegalli Musti de stand-up gösterisinde Cumhurbaşkanımızı eleştiriyordu ama kimse rahatsız olmadı. İnce zekasıyla mizah üretiyordu çünkü. Mizahla densizlik arasındaki ince çizgiyi koruyamazsan saçmalarsın, komik değil densiz olursun."