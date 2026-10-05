Japon anime festivalinde saldırıda neler yaşandı? İHH ve TÜGVA iddiası...

İstanbul Ümraniye’de Japon kültürünü, anime ve sanatını tanıtmak amacıyla düzenlenen festivale düzenlenen saldırı gündemde.

Tekbir getirerek festival alanını dağıtan saldırganlar, aralarında çocukların da olduğu vatandaşları darp etti.

Saldırının arkasında kimlerin olduğu sorusuna henüz bir yanıt yok. Saldırganlar hakkında işlem başlatılıp başlatılmadığı da belli değil.

Peki saldırıdan önce ve saldırı esnasında neler oldu, saldırganlar arasında kimler vardı?

TÜGVA Ümraniye İl Başkanı Emre Baş eylem öncesi yaptığı bir sosyal medya paylaşımında “Ümraniye'de gözümüzün önünde olan şeye bakın. Japon yemekleri yapacağız dükkan açıyoruz diye izin alıp ağır müstehcenlik ve şeytani v.s. saçma sapan kostümlerle sözde bir festival düzenleniyor. Aile yapımızın ve kültürümüzün altına dinamit koyanlara müsaade etmeyin” ifadeleri kullandı.

Sosyal medya hesabından anime ve Japon kültürüne ilişkin ayrımcı mesajlar paylaştı. Baş, saldırı sonrası sosyal medya hesabını da kilitledi.

Daha sonra sosyal medyada Ümraniye STK Platformu imzasıyla bir bildiri yayınlandı. Bildiride iktidarın da son zamanlarda yürüttüğü “Ailem Güvende” kampanyasına atıf yapılarak festivalin yasaklanması talep edildi.

Bildiride “İlçemizde faaliyet gösteren çocuklarımızın geleceği ve değerlerimiz için kötü örnek olan çalışmanın Ümraniye'de durdurulması için tüm ailelerimizi basın açıklamasına davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Festivalin yapıldığı alana yakın bir konumda buluşan saldırganlar ilk önce basın açıklaması yaptı. Açıklamada "Gençliğimizi özentilere teslim etmeyeceğiz", "Teşhire hayır, edebe evet" ve "Rol model arıyorsan tarihine bak" yazılı pankartlar taşındı. Festivalin çocuklara ve aileye zarar verdiği ifade edildi.

Basın açıklaması bittikten sonra festival alanına giren grup içinden bazı kişiler ise stantlara ve etkinlik alanına saldırdı. Aralarında çocukların da bulunduğu katılımcılar saldırının hedefi oldu.

Saldırıya polis engel olamazken saldırganlar gözaltına da alınmadı.

TÜGVA ve İHH üyelerinin eylemde ve saldırgan grubun içinde bulunduğu da iddia ediliyor. Emniyetten olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.