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Halk TV Türkiye Tekbir getiren bir grup Japon kültür festivaline saldırdı: Polis müdahale etti

Tekbir getiren bir grup Japon kültür festivaline saldırdı: Polis müdahale etti

Ümraniye'de düzenlenen Konohafest'e tekbir getiren bir grup saldırdı; aralarında çocukların da bulunduğu katılımcılar fiziksel saldırıya uğradı, polis müdahale etti. Festival güvenlik gerekçesiyle sona erdirildi.

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Tekbir getiren bir grup Japon kültür festivaline saldırdı: Polis müdahale etti

İstanbul Ümraniye'de 3-4 Ekim tarihlerinde Japon kültürü, anime ve sanatını tanıtmak amacıyla düzenlenen Konohafest'e, tekbir getirerek ilerlediği belirtilen bir grup saldırdı. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu katılımcılar ve aileler fiziksel saldırının hedefi oldu. Polis, saldıranlara müdahale etti. Olayda festival alanındaki bayraklar, stantlar ve etkinlik ekipmanları zarar gördü. Festival, katılımcıların güvenliği gerekçesiyle sona erdirildi.

KONOHAFEST'E TEKBİRLİ SALDIRI

İstanbul Ümraniye'de 3-4 Ekim tarihlerinde düzenlenen Japon kültürü, anime ve sanatını tanıtmak amacıyla düzenlenen Konohafest'e, tekbir getirerek ilerlediği belirtilen bir grup saldırdı. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu katılımcılar ve aileler fiziksel saldırının hedefi oldu.

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POLİS MÜDAHALE ETTİ, FESTİVAL SONA ERDİRİLDİ

Polis, saldıranlara müdahale etti. Arbedenin yaşandığı olayda, festival alanındaki bayraklar, stantlar ve etkinlik ekipmanları zarar gördü. Polisin müdahalesiyle grup alandan uzaklaştırılırken festival, katılımcıların güvenliği gerekçesiyle sona erdirildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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