İYİ Partili vekilin nasıl dolandırıldığı ortaya çıktı: 70 milyonu böyle vermiş

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz’ın, kendilerini “polis” olarak tanıtan dolandırıcılar tarafından düşürüldüğü tuzak savcılık ifadesinde belli oldu. Milyonlarca lira ve yaklaşık 10 kilogram altını dolandırıcılara kaptıran Kocamaz, dolandırılma anını ve nasıl inandırıldığını tek tek anlattı.

İYİ PARTİLİ VEKİLİN NASIL DOLANDIRILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Amida'dan İlyas Akengin'in haberine göre, Kocamaz’ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifadeye göre, kendisini arayan kişiler Mersin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli polis olduklarını söyleyerek görüşmeye başladı.

Şüpheliler, yol kontrolünde yakalanan kişilerde Kocamaz adına düzenlenmiş sahte kimlikler bulunduğunu, bu kişilerin FETÖ ile bağlantılı olduğunu ve kimlik bilgilerinin kullanıldığını iddia etti.

Dolandırıcıların WhatsApp üzerinden sahte kimlik görüntüleri ve savcılık antetli belgeler gönderdiğini belirten Kocamaz, bu nedenle anlatılanlara inandığını ifade etti. Eşi ve adına açılmış hesaplar olduğunu ve taşınmazlarınının söylendiğini de aktardı.

"Bu kişilerin FETÖ üyesi olduğunu, benim ve eşimin kimlik bilgilerinin kullanıldığını, adıma çok sayıda banka hesabı açıldığını söylediler. Adıma kayıtlı bazı taşınmazları da söylediler. Bu nedenle anlattıklarının gerçek olabileceğini düşündüm."

70 MİLYONU BÖYLE VERMİŞ

Bu süreçte Kocamaz’dan “operasyona destek” gerekçesiyle para transferi yapması istendi. Gönderilen paraların devlet güvencesinde olduğu ve operasyon sonunda iade edileceği söylendi.

Kocamaz, iki ayrı banka hesabına toplam 2 milyon 375 bin lira gönderdiğini, bu aşamada hâlâ resmi bir soruşturmanın parçası olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Şüpheliler daha sonra evde bulunan para ve ziynet eşyalarının incelenmesi gerektiğini söyledi. Kocamaz, evindeki 68 bin dolar, 1900 avro ve yaklaşık 7 kilo 350 gram külçe altın ile ziynet eşyalarını yatağa dizerek fotoğraflayıp WhatsApp üzerinden gönderdi.

Şüpheliler, ziynet eşyalarının “laboratuvar incelemesi” için teslim edilmesi gerektiğini belirterek bir çanta hazırlanmasını istedi. Belirlenen noktaya giden Kocamaz, telefondaki kişinin söylediği “bayrak” parolasını karşı taraftan duyunca çantayı teslim ettiğini anlattı.

Hesaba yapılan transferle birlikte 70 milyonu alan dolandırıcıların olay yerinden araçla uzaklaştığı belirtildi.

GERÇEK SONRA ORTAYA ÇIKTI

Kocamaz, teslimat sonrası şüphelenerek Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’nü aradığını, burada kendisini arayan kişilerin kurumla bağlantısının olmadığını öğrenmesi üzerine dolandırıldığını fark ettiğini söyledi.

İfadesinin sonunda Kocamaz, kendisini “polis” olarak tanıtan kişi ya da kişilerden şikayetçi olduğunu belirtti.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, iki şüphelinin İstanbul’da yakalandığı, firari şüphelinin ise arandığı bildirildi.