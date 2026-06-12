Ankara'da 'siber dolandırıcılık' operasyonu
Ankara'da onlarca suç kaydı ve toplam 111 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 siber dolandırıcı, gizlendikleri özel düzenekli evde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firariler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Ankara’da onlarca suçtan aranan ve haklarında toplam 111 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 siber dolandırıcı, kurulan özel ekip ve Özel Harekat polislerinin operasyonuyla yakalandı.
Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin takibiyle adresleri belirlenen şüpheliler gizlendikleri evde gözaltına alındı. Zanlıların yakalanmamak için evde özel bir kaçma düzeneği kurdukları ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi