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Halk TV Türkiye Ankara'da 'siber dolandırıcılık' operasyonu

Ankara'da 'siber dolandırıcılık' operasyonu

Ankara'da onlarca suç kaydı ve toplam 111 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 siber dolandırıcı, gizlendikleri özel düzenekli evde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firariler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Ankara'da 'siber dolandırıcılık' operasyonu
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Ankara’da onlarca suçtan aranan ve haklarında toplam 111 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 siber dolandırıcı, kurulan özel ekip ve Özel Harekat polislerinin operasyonuyla yakalandı.

Ankara'da 'siber dolandırıcılık' operasyonu - Resim : 1

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Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin takibiyle adresleri belirlenen şüpheliler gizlendikleri evde gözaltına alındı. Zanlıların yakalanmamak için evde özel bir kaçma düzeneği kurdukları ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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