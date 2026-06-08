Bahis, dolandırıcılık, çocuk müstehcenliği... 18 ilde düğmeye basıldı, yüzlerce gözaltı var!

İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde Türkiye genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda 357 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucunda 18 ilde operasyonlar düzenlendi.

"Yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 194'ü tutuklanırken, 36 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Soruşturmalarda şüphelilerin; POS tefeciliği yaptığı, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden yatırım, hesap kiralama ve ürün satışı temalarıyla vatandaşları dolandırdığı, mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladığı tespit edildi.

MÜSTEHCEN ÇOCUK GÖRÜNTÜLERİ BULUNDU!

Ayrıca bazı şüphelilerin müstehcen çocuk görüntüleri bulundurduğu, yasa dışı bahis ve kumar oynattığı, bahis sitelerine para transferine aracılık ettiği ve bu sitelerin reklamını yaptığı belirlendi.

KAYYUM ATANDI

Operasyonlar kapsamında yaklaşık 4 milyar 606 milyon TL değerindeki 4 şirkete, 15 adet benzin istasyonuna ve 1 benzin ile gaz dolum şirketine kayyum atandı. Ayrıca şüpheli para transferlerinin tespit edildiği yaklaşık 100 banka hesabına bloke işlemi uygulandı. Operasyonlar sonucunda çok sayıda ruhsatsız silah, 3 milyon TL para, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.