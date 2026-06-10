Kuyumculara sahte altın satan dolandırıcı tutuklandı

Antalya'da farklı ilçelerdeki kuyumculara sahte altın satarak dolandırıcılık yapan A.C.İ., emniyet ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak mahkemece tutuklandı.

Antalya Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde faaliyet gösteren kuyumculara sahte altın satılarak dolandırıcılık yapıldığı bilgisine ulaştı. Alınan ihbar ve bilgiler üzerine emniyet çalışma başlattı.

3 KUYUMCUYA SAHTE ALTIN SATTIĞI BELİRLENDİ

Ekiplerin yaptığı detaylı incelemeler sonucunda, şüpheli A.C.İ'nin Muratpaşa ilçesinde 2 farklı kuyumcuya, Finike ilçesinde ise 1 kuyumcuya sahte altın sattığı tespit edildi. Güvenlik güçleri tarafından yakalanan şüphelinin üzerinde yapılan aramada, altın görünümlü 3 adet zincir ele geçirildi.

SUÇ ÜSTÜ ANLARI KAMERADA: ZANLI TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında A.C.İ gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının sahte altın satma anı ise iş yerindeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. (AA)