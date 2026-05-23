Altından fazla değerlendi: Kasap yerine kuyumcu vitrininde sergileseler yeridir

Türkiye’de kırmızı et fiyatlarındaki durdurulamayan yükseliş, mutfak harcamalarını aşarak hayvancılık ve ekonomi politikalarının bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Özellikle büyükşehirlerde kasap ve market raflarına yansıyan etiketler, vatandaşın alım gücünü zorlarken, kırmızı et gram altından fazla değerlenerek artık lüks bir tüketim maddesine dönüştü.

Son veriler, dana etinin son üç yılda yaklaşık 8 kat değer kazandığını gösterdi.

ALTINDAN FAZLA DEĞERLENDİ

Haber Global'den Mert İnan'ın haberinde Kamuoyu Araştırmacısı Volkan Tebrizcik’in paylaştığı verilere göre, dana etindeki fiyat artışı temel gıda ürünleri genelindeki yükselişi açık ara geride bıraktı. Yılın başına 6 bin 10 TL'den başlayıp 7 bin 810 TL'ye kadar yükseldikten sonra bu haftayı 6 bin 630 liradan kapatan altından fazla değerlendi.

2022 yılının Ocak ayında kilogramı 100-120 TL bandında olan dana eti, 2024’te 690 TL’ye, 2026 Mayıs ayı itibarıyla ise 1.100 TL seviyelerine fırladı. Bu devasa yükseliş, kırmızı etin artık temel bir gıda olmaktan çıkmasına neden oldu.

Küresel piyasalarla kıyaslandığında ise Türkiye’de karkas etin 100 kilo bazındaki fiyatı, birçok gelişmiş ülkenin üzerine çıkarak Türkiye’yi dünyanın en pahalı et satan ülkelerinden biri konumuna getirdi.

KASAP YERİNE KUYUMCU VİTRİNİNDE SERGİLESELER YERİDİR

Tüketicinin karşılaştığı asıl şok edici tablo perakende fiyatlarında somutlaşıyor. 2026 Mayıs ayı ortası verilerine göre, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde perakende et fiyatları son altı ayda rekor tazeledi.

600-650 TL olan fiyat, Mayıs 2026’da 1.000 TL’ye dayandı.

650-700 TL seviyelerinden 1.300-1.500 TL aralığına çıktı. Kuzu Eti: Kuzu pirzola 2.000 TL, kuzu kol ise 1.300 TL bandını aştı.

Kuzu pirzola 2.000 TL, kuzu kol ise 1.300 TL bandını aştı. Bonfile ve Antrikot: En sert yükselişin yaşandığı ürün grubunda bonfile, sadece altı ay içinde 1.600 TL’den 2.600 TL seviyesine yükselerek vitrinleri adeta kuyumcu tezgahına çevirdi.

Et ve Süt Kurumu piyasadaki spekülatif hareketleri önlemek amacıyla karkas et tedariğini artırırken, bazı perakende zincirlerinde dana kıymayı 485 TL, kuşbaşıyı ise 510 TL’den sabitleme kararı almıştı. Ancak bu uygulamanın sınırlı stoklarla yürütülmesi, genel piyasadaki yangını söndürmeye yetmedi.

Karkas et fiyatlarının Ankara Ticaret Borsası’nda 850 TL’yi bulması, raflardaki zam yağmurunun devam edeceği sinyalini verdi.