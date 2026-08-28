İsviçre’de gizlice evlenmişlerdi! Cezaevindeki Haluk Levent’in eşi kararını verdi

AHBAP soruşturması kapsamında tutuklu bulunan sanatçı Haluk Levent’in, 2018 yılında İsviçre’de Nurdan Eriş ile yaptığı evliliğe ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. ATV'nin haberine göre Haluk Levent’in eşi olduğu ortaya çıkan Eriş’in, cezaevinde boşanma kararı aldığı ve hukuki süreci başlattığı belirtildi.

İSVİÇRE’DE GİZLİCE EVLENMİŞLERDİ

Haluk Levent’in Nurdan Eriş ile 2018 yılında İsviçre’de evlendiği, bu evliliğin uzun süre kamuoyundan gizli kaldığı daha önce gündeme gelmişti. İsviçre’de yaşayan Türk iş insanı Eriş’in, Levent’e para gönderdiğini söylediği aktarıldı.

“SIK SIK PARA TALEP EDİYORDU”

Nurdan Eriş, Haluk Levent’in kendisinden çeşitli gerekçelerle para istediğini ifade etti. Eriş, evlilik öncesinde de ABD’deki şirketi üzerinden para gönderdiğini ve Levent’in zaman zaman borçları olduğunu, alacaklılarının bulunduğunu söylediğini anlattı.

Yurt dışında yaşadığı için kendisini saf bulduğunu öne süren Eriş, kendisini maddi açıdan kullandığını düşündüğünü belirterek, "Şu an kendimi salak olarak hissediyorum. Birkaç sene önce benden Türkiye'ye gelmemi istedi. Geldim. Para gönderdi." dedi.

“PEŞİMDE MAFYALAR VAR”

Eriş, Levent’in kendisinden para isterken "Çoğu zaman borcum var, ödemem lazım, tefeciler var, peşimde mafya var diyordu. Beni kullandı." dedi. Nurdan Eriş, evliliklerinin 8. yılında eşi tarafından dolandırıldığını anlamış ama o da şüpheliler arasında yer alarak cezaevinin yolunu tutmuştu.

EVLİLİĞİ CEZAEVİ SÜRECİNDE BİTİRME KARARI ALDI

Nurdan Eriş’in, Haluk Levent’in tutuklanmasının ardından evliliğini sona erdirme kararı aldığı belirtildi. Boşanma işlemleri için hem İsviçre’de hem de Türkiye’de bazı resmi evrakların tamamlanması gerektiği aktarıldı.

“YANLIŞ BİR ŞEY OLDUĞUNU ANLADIM AMA GEÇ KALDIM”

Eriş, uzun süredir evliliklerinde sorunlar olduğunu ve Haluk Levent’in yıllardır eve çok az geldiğini söyledi. Levent’e inanmak istediğini belirten Eriş, "Ev kiraladık. 4-5 senedir eve hiç gelmiyordu. Arada bir geliyordu. Ben zaten boşanma kararı aldım. Burada yanlış bir şey olduğunu anladım. Ama geç anladım. İnanmak istedim. Çünkü tüm Türkiye güveniyordu. Mağdur kızları kurtarıyordu." ifadelerini kullandı.