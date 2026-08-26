Haluk Levent’in Instagram hesabına erişim engeli

Ahbap Derneği’ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan sanatçı ve derneğin kurucusu Haluk Levent’in sosyal medya hesaplarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yaklaşık 3,7 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabı hakkında da erişim engeli kararı verildi.

INSTAGRAM HESABI DA ERİŞİM ENGELİ

Haluk Levent’in Instagram hesabının, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendiği belirtildi. Hesabın Türkiye’den henüz görünmez kılınmadığı aktarıldı.

X HESABI DA KAPATILMIŞTI

Levent’in yaklaşık 9 milyon takipçili X hesabı hakkında daha önce 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi kapsamında erişim engeli kararı alınmıştı. 20 Temmuz’da verilen kararın ardından X platformu, hesabı 22 Temmuz’da Türkiye’den görünmez hale getirmişti.

AHBAP SORUŞTURMASI KAPSAMINDA TUTUKLANMIŞTI

12 Temmuz'da yazılı bir açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Ahbap Derneği adına toplanan bağışların bazı şüphelilerin hesaplarına yüksek tutarlarda aktarıldığı" yönündeki iddialar üzerine başlatılan soruşturmada derneğin kurucusu Haluk Levent ve birçok dernek yöneticisi tutuklandı.