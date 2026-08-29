İstanbul'un iki ilçesinde akrep paniği başladı! Profesör 'Aman dikkat' diyerek uyardı

İstanbul'da sıcak ve nemli havanın etkisiyle akrepler ev çevrelerinde boy göstermeye başladı. Yeditepe Üniversitesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Aydın, akreplerin özellikle otluk ve çimenlik alanlar, inşaat yıkıntıları ile çalı çırpı yığınlarının bulunduğu bölgelerde barındığını belirtti.

Prof. Dr. Aydın, "Metropollerde kırsal kesim çok fazlaysa, akreplerin yaşayabileceği otluk, çimenlik alanların, inşaat yıkıntılarının veya çalı çırpı yığınlarının bulunması durumunda bu yerlerde akrepler çok bulunabilir. Çünkü onlar da doğanın bir parçası. Bugüne kadar yaygın görmesek bile metropollerde de görülebilirler" dedi.

NEM AKREP İÇİN DAVET ÇIKARIYOR

İstanbul'un yoğun nemine dikkat çeken Prof. Dr. Aydın, "İstanbul şu anda çok nemli. Belki bu nemden dolayı artık evlere kadar girecek hale gelmiş olabilirler" ifadelerini kullandı.

Dünyada binlerce akrep türü bulunduğunu, bunlardan yaklaşık 70'inin ciddi zehirlenmelere yol açabildiğini aktaran Aydın, Türkiye'deki durumu da değerlendirdi. Prof. Dr. Aydın, "Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ya da nemli alanlarda bu türler bizde de mevcut. En azından birkaç türü ciddi şekilde zehirli ve karşımıza çıkanlar da genellikle zehirli akrepler" dedi.

SOKULMADA PANİK DEĞİL, GÖZLEM ŞART

Akrep sokmasında paniğe kapılmamak gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Aydın, zehirlenmenin şiddetinin akrebin boyutuna ve vücuda giren zehir miktarına bağlı olduğunu söyledi.

Küçük akreplerde zehir miktarının düşük kaldığını, bu vakalarda genellikle büyük bir zehirlenme belirtisi görülmediğini belirten Aydın, sokulan bölgede ağrı, kızarıklık ve şişlik gibi lokal belirtilerin ortaya çıktığını anlattı.

Prof. Dr. Aydın, "Sistemik belirti dediğimiz solunum durması, kalp durması, kalp çarpıntısı gibi etkiler daha az görülür. Ancak sokan akrebin büyüklüğü, sokan akrebin sayısı ve vücuda giren zehir miktarı çok önemli. Bunlar az olduğu zaman lokal etkilerle geçer. Daha yüksek zehirlenmelerde solunumun hızlanması ve kalp çarpıntısı gibi sistemik belirtiler meydana gelebilir" diye konuştu.

ACİL SERVİSLERDE PANZEHİR HAZIR

Ciddi vakalarda sağlık kuruluşlarında antivenom tedavisi uygulanabildiğini belirten Prof. Dr. Aydın, "Acil servise gittikleri anda, eğer ciddi bir zehirlenmeyse acil servislerimizde akrep serumu adı altında akrep panzehirleri mevcut. Zehirlenmeler çok fazla ve şiddetli hale gelirse klinisyenlerimiz, acil tıp uzmanlarımız karar vererek antivenom dediğimiz panzehir uygulamasını yapabilirler. Ancak akrep zehirlenmelerinin çoğunda panzehir uygulamadan da hasta kısa bir süre içerisinde kendiliğinden iyileşebilir" dedi.

BİR AKREP 60 YAVRU DOĞURABİLİYOR

Akrep görülen noktada tek bir bireyle sınırlı kalmamak gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Aydın, "Bir yerde bir akrep görülmüşse, etrafında başka akrepler de olabilir. Bildiğimize göre bir anne akrep yaklaşık 60'a yakın genç akrep doğurabilir. 'Bir tane gördük ve uzaklaştı' demesinler. Gördükleri akrebin çevresini de kontrol ederek başka akrep olup olmadığına baksınlar" ifadelerini kullandı.

PENCEREYE SİNEKLİK, BAHÇEYE DÜZENLİ TEMİZLİK GEREK

Evlerde alınabilecek önlemleri sıralayan Prof. Dr. Aydın, pencerelere sık dokulu sineklik takılmasını önerdi. Bahçeli ve müstakil evlerde yaşayanlara da seslenen Aydın, çalı çırpı yığınlarının akrepler için ideal barınak oluşturduğunu hatırlatarak bu yığınların bahçelerde bırakılmamasını istedi.

Akreplerin insanlara saldırma amacı taşımadığını da vurgulayan Prof. Dr. Aydın, "Akreplerin insanlara saldırmak gibi bir niyetleri yok. Onlar da kendi hayatlarını sürdürüyorlar. Üzerine basılmadığı, sıkıştırılmadığı ya da bir şekilde oynanmadığı sürece herhangi bir şey beklemiyoruz" diye konuştu.

AYAKKABI GİYMEDEN ÖNCE İÇİNE BAKIN

Yaz aylarında kırsalda ve piknik alanlarında bulunan vatandaşları da uyaran Prof. Dr. Aydın, "Kırsalda çıkardıkları veya evin dışına bıraktıkları ayakkabılarını giymeden mutlaka kontrol etsinler. Kıyafetlerini mutlaka kontrol etsinler. Ayakkabının içi ciddi bir nem kaynağı. Kapalı ortam nedeniyle ayağınızı soktuğunuz anda içerisinde bulunan akrep ya da başka böcekler istenmeyen sokmalara yol açabilir" dedi.

Prof. Dr. Aydın, İstanbul'da çok sayıda akrep sokması vakası beklemediklerini belirterek özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ve kırsal alanlarda akrep sokmalarının daha sık görülebileceğini ifade etti.

ÜSKÜDAR VE KAĞITHANE'DE YOĞUNLAŞIYOR

NTV'nin haberine göre akrepler İstanbul'da özellikle Üsküdar ve Kağıthane ilçelerinde yoğun biçimde görülüyor. Geçen ay dev çekirgelerin sosyal medyada yarattığı paniğin ardından kentte bu kez akrep alarmı verildi. Doğal yaşam alanı Marmara Bölgesi olan akreplerin yaz aylarında popülasyonunun arttığı, özellikle kot farkının fazla olduğu semtlerde daha sık rastlandığı belirtiliyor.

"BÖCEK ISIRIĞINDAN FARKLI DEĞİL"

NTV'ye konuşan Yaban Hayatı Uzmanı Entomolog Prof. Dr. Zeynel Arslan Gündoğdu, İstanbul'daki akreplerin genellikle büyük boyutlu olmadığını vurgulayarak endişeye kapılmaya gerek olmadığını söyledi. Prof. Dr. Gündoğdu, "Endişeye kapılmaya gerek yok. Sonuçta böcek ısırığından farklı bir şey değil" dedi.

"AKREP ÖLDÜRMEYIN, FAYDALI HAYVANLAR"

Akreplerin böceklerle beslendiğini ve ekosistem için faydalı canlılar olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Gündoğdu, bu hayvanların öldürülmemesi gerektiğini söyledi. Gündoğdu, akreplerin dikkatli biçimde uzaklaştırılmasını önerdi ve "Bir kağıt parçasını üzerine bırakıp kap yardımıyla onu hapsedebilirsiniz" dedi. Nane yağı gibi bitkisel uzaklaştırıcılarla yaşam alanlarının korunabileceğine de değinen Gündoğdu, kimyasal yöntemler yerine doğal çözümlere işaret etti.

(DHA)