Son Dakika | Bakanlıktan çekirge istilası açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nde tarımsal üretimi tehdit eden bir çekirge istilasının tespit edilmediğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul ve çevre illerde “çekirge istilası” yaşandığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık ekiplerinin incelemelerinde, Marmara Bölgesi’nde ekonomik zarara yol açabilecek yoğunlukta bir çekirge popülasyonuna rastlanmadı.

Kamuoyuna yansıyan görüntülerdeki çekirgelerin Türkiye’de doğal olarak yaşayan yerli türler olduğu belirlendi. Balkanlar, Afrika veya başka bir bölgeden Türkiye’ye ulaşan çekirge sürülerinin bulunmadığı bildirildi.

KORKMAYIN! TARIM ZARARLILARINI YİYOR

İstanbul’da görülen türün, “Beyaz yüzlü çalı çekirgesi” olduğu tespit edildi. Bakanlık, bu türün tarımsal üretime zarar vermediğini, aksine bazı tarım zararlılarıyla beslenerek doğal dengeye katkı sağladığını belirtti.

Açıklamada, Türkiye’de çok sayıda çekirge türünün doğal olarak yaşadığı hatırlatıldı. İklim şartları ve yumurtlama dönemleri nedeniyle bazı türlerin sayısında zaman zaman artış görülebildiği kaydedildi.

Çekirgelerin rüzgârla yerleşim alanlarına taşınabildiği ve sıcak havalarda ışığa yönelmeleri nedeniyle daha sık görülebildiği ifade edildi. Bu durumun doğal bir süreç olduğu ve istila anlamına gelmediği vurgulandı.

İSTANBUL VE TEKİRDAĞ'DA TAKİP ARTTI

Bakanlık, çekirge popülasyonlarının Yıllık Bitki Sağlığı Mücadele Programı kapsamında 81 ilde düzenli olarak izlendiğini bildirdi. Son ihbarların ardından İstanbul ve Tekirdağ’daki çalışmaların yoğunlaştırıldığı aktarıldı.

Tarımsal üretime zarar verebilecek türlerin ekonomik zarar sınırına ulaşması hâlinde gerekli mücadele çalışmalarının başlatılacağı belirtildi. Mevcut durumda ise müdahale gerektiren herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı açıklaması şöyle:

Son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında İstanbul ve çevre illerde "çekirge istilası" yaşandığı yönünde yer alan paylaşımlar üzerine söz konusu açıklamayı yapma ihtiyacı hasıl olmuştur.

Bakanlık ekiplerimiz tarafından yapılan inceleme ve takipler sonucunda, İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan bir çekirge popülasyonu tespit edilmemiştir.

Kamuoyuna yansıyan görüntülerde yer alan çekirgelerin yapılan tür teşhislerinde, bunların tamamının ülkemizde doğal olarak bulunan yerli popülasyonlara ait olduğu belirlenmiştir.

Dolayısıyla iddia edildiği gibi Balkanlar'dan, Afrika'dan veya başka bir bölgeden ülkemize ulaşan sürü halinde bir çekirge istilası söz konusu değildir.

İstanbul'da tespit edilen türün ise tarımsal üretime zarar veren bir çekirge olmadığı, aksine tarımsal zararlılarla beslenerek biyolojik dengeye katkı sağlayan Beyaz yüzlü çalı çekirgesi (Decticus albifrons) olduğu belirlenmiştir.

Ülkemizde çok sayıda çekirge türü doğal olarak yaşamaktadır. İklim koşulları ve özellikle yumurtlama dönemlerine bağlı olarak, bazı türlerin popülasyonlarında dönemsel artışlar görülebilmekte; rüzgârın etkisiyle yerleşim alanlarına taşınabilmekte ve sıcak havalarda işığa yönelmeleri nedeniyle vatandaşlarımız tarafından daha sık fark edilebilmektedir.

Bu durum doğal bir süreç olup, bir istila anlamına gelmemektedir.

Bakanlık olarak çekirge popülasyonları, Yıllık Bitki Sağlığı Mücadele Programı kapsamında, 81 ilimizde görev yapan teknik ekiplerimiz tarafından düzenli olarak izlenmektedir.

Son günlerdeki ihbarlar üzerine İstanbul ve Tekirdağ'daki çalışmalarımız ayrıca yoğunlaştırılmıştır. Tarımsal üretime zarar verebilecek türlerin ekonomik zarar eşiğine ulaşması halinde gerekli mücadele çalışmaları vakit kaybetmeden uygulanmaktadır. Mevcut durumda ise bu mücadeleyi gerektirecek herhangi bir

durum bulunmamaktadır.

Bakanlığımız, bitkisel üretimin korunmasına yönelik izleme, sürvey ve mücadele çalışmalarını bilimsel esaslar doğrultusunda gerçekleştirmeye devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.