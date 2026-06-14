Havalimanında büyük panik! Bavuldan 150 akrep çıktı

Güney Afrika’nın Cape Town Uluslararası Havalimanı’nda, 28 yaşındaki bir erkek yolcu, bavulundaki kıyafetlerin arasına gizlenmiş 150 canlı ve zehirli akrep ile yakalandı. Hayvan Hırsızlığı ve Nesli Tehlike Altındaki Türler Birimi ile doğa koruma kuruluşu Cape Nature, yasa dışı ticareti engellemek amacıyla ortak bir istihbarat çalışması yürüttü. Ekipler, elde edilen istihbarat bilgileri doğrultusunda gerçekleştirdikleri operasyonla yasa dışı sevkiyatı havalimanında engelledi.

KIYAFETLERİN ARASINDA ZEHİRLİ SEVKİYAT

Alınan ihbarı değerlendiren polis ekipleri, şüpheliyi havalimanında tespit ederek gözaltına aldı. Şüphelinin valizinde ve kıyafetleri arasında yapılan detaylı aramada, gizlenmiş halde çok sayıda canlı akrep bulundu. Güvenlik güçleri, 12 Haziran 2026 tarihinde şüpheliyi tutuklayarak hakkında işlem başlattı. Zanlıya, yabani hayvanların yasa dışı bulundurulmasına ilişkin mevzuat kapsamında suçlama yöneltildi.

EKONOMİK DEĞERİ HENÜZ BELİRLENMEDİ

Operasyonun ardından, ele geçirilen canlı akrepler yetkililer tarafından güvenli bir alana taşındı ve koruma altına alındı. Yetkililer, ele geçirilen akreplerin piyasa veya ekonomik değerinin henüz belirlenemediğini ifade etti.

YARGI SÜRECİ BAŞLIYOR

Havalimanında yakalanan 28 yaşındaki şüphelinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından yargı sürecinin başlayacağı bildirildi. Yetkililer, zanlının 15 Haziran 2026 tarihinde mahkemeye çıkarılmasının beklendiğini kamuoyuyla paylaştı.