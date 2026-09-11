İstanbul'da kaçak sigara oranı fırladı

Araştırma şirketi NielsenIQ’nun hazırladığı son çalışma, Türkiye’deki kaçak sigara pazarının ulaştığı boyutları ve coğrafi dağılımındaki değişimi gözler önüne serdi. Verilere göre, yurt dışından Türkiye’ye sokulan sigaralar toplam pazarın yüzde 6,2’sini oluşturuyor. İl bazındaki sonuçlar, kaçak sigara kullanımının Güneydoğu Anadolu’daki sınır kentlerinde yoğunlaşmakla birlikte artık Ege Bölgesi’nde dahi belirgin şekilde arttığını gösteriyor.

Gösterge / Bölge Durum / Oran Kaçak Sigara Pazar Payı (Türkiye) %6,2 En Yüksek Yoğunluk Güneydoğu Sınır Kentleri Yeni Artış Eğilimi Ege Bölgesi ↗ Kaynak: NielsenIQ Saha Araştırması

İSTANBUL VE DENİZLİ'DE ÇARPICI ARTIŞ: BİR YILDA İKİYE KATLANDI

Veriler, kaçak sigara haritasında doğu-batı ekseninde dikkat çekici bir yer değiştirme yaşandığını ortaya koydu. Gaziantep ve Mersin'de yurt dışı menşeli sigara oranı gerilerken, Denizli ve İstanbul'da sert artışlar kaydedildi.

İstanbul'da kaçak sigara oranı sadece bir yıl içinde iki katına çıkarak yüzde 4,7'den yüzde 9,4'e yükseldi. Benzer bir tablo Denizli'de de görüldü; kentte oran yüzde 5,5'ten yüzde 10,0'a çıktı. Buna karşılık, sınır ve liman kentlerinden Gaziantep'te oran yüzde 16'dan yüzde 6,7'ye, Mersin'de ise yüzde 10,8'den yüzde 6,4'e geriledi.

İllere Göre Kaçak Sİgara Oranındakİ 1 Yıllık DEĞİŞİM İL ÖNCEKİ GÜNCEL EĞİLİM İstanbul %4,7 %9,4 +2 Katı ▲ Denizli %5,5 %10,0 Artış ▲ Gaziantep %16,0 %6,7 Düşüş ▼ Mersin %10,8 %6,4 Düşüş ▼ Kaynak: NielsenIQ Verileri

MANİSA VE ŞANLIURFA İLK SIRALARDA

Yurt dışı menşeli sigara oranının en yüksek ölçüldüğü il yüzde 13,5 ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa'yı yüzde 12,7 ile Ege Bölgesi kenti Manisa ve yüzde 11,3 ile Kahramanmaraş takip etti. Açıklanan verilere göre, bu üç kentin tamamında kaçak tüketim oranı yüzde 10 eşiğinin üzerinde gerçekleşti.

Kaçak SİGARA Oranının En Yüksek Olduğu İller (İlk 3) SIRA İL KAÇAK ORANI 1 Şanlıurfa %13,5 2 Manisa (Ege Bölgesi) %12,7 3 Kahramanmaraş %11,3 Kritik Eşik: Her üç ilde de kaçak tüketim oranı %10 barajının üzerinde gerçekleşti.

SAHTE BANDROL TEHLİKESİ: YASAL ÜRÜNLERİ BİREBİR TAKLİT EDİYORLAR

Araştırma kapsamında toplanan sigara paketlerinin marka ve içerik analizi de yapıldı. İncelemelere göre, yurt dışı menşeli sigaralar arasında en yüksek paya British American Tobacco'nun piyasadaki yasal bir sigarasını birebir taklit eden kaçak ürün sahip oldu.

Söz konusu kaçak ürünün; isim, paket tasarımı ve bandrolüne kadar Türkiye’de satılan yasal sigarayı kopyaladığı belirlendi. Bandrolünün de taklit edilmesi nedeniyle ürünlerin tezgahlarda ilk bakışta yasal sigaralardan ayırt edilemediği kayıtlara geçti.

IRAK VE GÜRCİSTAN HATTINDA YÜZDE 130'LUK ARTIŞ

Piyasadaki taklit ürünlerin tedarik rotası da araştırmayla netleşti. Irak ve Gürcistan’ın Türkiye’ye sınır kentlerinde satılan bu kaçak sigaranın satış oranı, 2025’in ikinci çeyreğinden 2026’nın ikinci çeyreğine kadar geçen süreçte yüzde 130 oranında artış gösterdi.

Taklit Ürün Rotası ve Satış Artış VERİSİ Tedarik / Giriş Rotası Irak & Gürcistan Sınır Kentleri İncelenen Dönem 2025 2. Çeyrek – 2026 2. Çeyrek Satış Oranındaki Değişim +%130 ▲ Durum: 1 Yıllık Süreçte İki Katından Fazla Artış

Bu yükselişle birlikte söz konusu taklit sigara, tek başına toplam sigara pazarının yüzde 4,2’sine ulaştı. Böylece tek bir taklit ürün türü, yurt dışından Türkiye'ye kaçak yollarla sokulan tüm sigara paketlerinin tek başına yüzde 68,2’sini oluşturur hale geldi.