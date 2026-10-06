İstanbul'da IŞİD ve El Kaide'ye operasyon: 14 şüpheli gözaltında

İstanbul'da, terör örgütleri IŞİD ve El Kaide'ye yönelik "terörizmin finansmanı" operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince, "terörizmin finansmanı" suçuna ilişkin çalışma yürütüldü. Çalışmalar kapsamında iki terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddia edilen kişiler belirlendi.

TÜRKİYE'DE EYLEM YAPMA KOŞULLARI DEĞERLENDİRİLİDİ

Terör örgütleri IŞİD ve El Kaide'ye ait çatışma bölgeleriyle ilişkili kişilerle bağlantısı olduğu anlaşılan kişilerin Türkiye'yi hedef alan eylemler yapma koşulları göz önünde bulunduruldu. Kişilerin sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütlerini övücü paylaşımlar yaptıkları tespit edildi; şüphelilerin kimlik ve adresleri belirlendi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalandı, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

(AA)

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